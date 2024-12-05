Волонтеры «Газпром нефти» устроили для юных омичей хоккейный праздник

Сотрудники «Газпром нефть» организовали масштабный праздник спорта для детей с особенностями здоровья: ребята не только посетили хоккейный матч на профессиональной ледовой арене, но и сами попробовали выйти на лед, приняв участие в мастер-классах.

Волонтеры из числа сотрудников «Газпромнефть — смазочные материалы» и «Газпромнефть — Снабжение» помогли в рамках проекта «Энергия первых» осуществить мечту многих ребятишек — прикоснуться к большому и профессиональному спорту. С поддержкой программы социальных инвестиций «Родные города» исполнить мечту детей с особенностями здоровья удалось на высшем уровне: воспитанники центра «Особый дом» посетили товарищеский хоккейный матч между сотрудниками предприятий «Газпром нефти», а позже волонтеры познакомили ребят с некоторыми хитростям хоккея — в рамках урока спортивного мастерства. «Наш проект „Энергия первых“ направлен на развитие детей и молодежи, бережную социализацию и создание комфортной среды для всех в родном городе. Это тот случай, когда энергия одних людей заряжает других, поддерживает в непростых жизненных ситуациях, открывает новые горизонты и пути самореализации», — отметил Евгений Брагар, генеральный директор «Газпромнефть-Снабжение». Но кроме новых навыков и первого глубокого погружения в спорт, такие моменты значимы и для дальнейшего развития детей с особенностями здоровья — по словам Елены Шевченко, руководителя центра «Особый дом», подобная практика способствует и социализации ребятишек: «Для детей с особенностями развития возможность оказаться в эмоционально насыщенной позитивной среде, познакомиться с яркими, сильными духом людьми, научиться новым интересным навыкам — значимая помощь в социальной адаптации. Благодаря волонтерам наши воспитанники не просто побывали на празднике спорта, но получили то тепло, внимание и поддержку, на которых растет уверенность в себе и смелость идти вперед», — рассказала Елена Шевченко. Напомним, программа социальных инвестиций «Родные города» имеет своей целью повышение качества жизни в регионах, где ведет свою деятельность компания «Газпром нефть»: достичь реализации этой важной задачи удается благодаря поддержке местных инициатив и развитию собственных проектов, подобных «Энергии первых». «Участие в таких мероприятиях — хорошая возможность для неравнодушных людей проявить инициативу, поделиться своими талантами и душевным теплом. Стремление делать добро — самый действенный и эффективный способ изменить мир вокруг себя, начав с тех, кто находится рядом», — подчеркнул Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы». К слову, проявить свою инициативу местные жители могут не только в спортивных мероприятиях: поддержка программы «Родные города» охватывает и мероприятия в области культуры, образования, экологии и даже развития креативных индустрий. «Газпромнефть-СМ» представила новейшие разработки для аграрной отрасли Узнать подробнее