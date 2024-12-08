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Posted 8 декабря, 04:42

Published 8 декабря, 04:42

Modified 8 декабря, 04:46

Updated 8 декабря, 04:46

Омский дерматолог назвал неожиданные причины, почему появляются прыщи

Омский дерматолог назвал неожиданные причины, почему появляются прыщи

8 декабря 2024, 04:42
Фото: Изображение Midjourney.
Спойлер: на это влияют питание и сон.

Акне — распространенное дерматологическое заболевание, которое может серьезно подорвать качество жизни человека. Как рассказал Городу55 омский дерматолог Сергей Стародубцев, акне — это фактически особенность кожи, а не заболевание. Оно имеет внешние и внутренние причины.

К внешним, по его словам, относятся:

  • высокий уровень кортизола (из-за недостатка сна, стрессов, тревожности, отсутствия тренировок).
  • курение;
  • избыток рафинированных сахаров (то есть ненатуральные сахара: конфеты, печенье, тортики и т. д.);
  • дефицит омега-3 в рационе;
  • избыток молока (богатого инсулином и инсулиноподобным фактором роста, которые стимулируют сальные железы);
  • избыток продуктов, содержащих высокое количество конечных продуктов гликирования (КПГ). К ним относятся: жаренное и запеченное мясо, фастфуд, гриль, копчености;
  • дефицит клетчатки в рацион, фруктов и овощей;
  • прием больших доз витамина В12. Он часто входит в различные комплексные витамины — их можно пить, но нужно подбирать частоту приема и дозы индивидуально.
«Пока вы не начнете нормально питаться, спать и заниматься спортом, рассчитывать на здоровую кожу не нужно», — подчеркнул Стародубцев.

Среди внутренних причин акне он назвал:

  • генетическую предрасположенность;
  • недостаточный или избыточный вес (с вытекающим жировым гепатозом и инсулинорезистентностью);
  • дефициты ряда микроэлементов и витаминов;
  • проблемы с желчевыводящими путями (застой в желчном пузыре, камни в желчном пузыре);
  • аномальный избыток тестостерона.
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