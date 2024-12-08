Омский дерматолог назвал неожиданные причины, почему появляются прыщи

Posted 8 декабря, 04:42
Published 8 декабря, 04:42
Modified 8 декабря, 04:46
Updated 8 декабря, 04:46
Акне — распространенное дерматологическое заболевание, которое может серьезно подорвать качество жизни человека. Как рассказал Городу55 омский дерматолог Сергей Стародубцев, акне — это фактически особенность кожи, а не заболевание. Оно имеет внешние и внутренние причины.
К внешним, по его словам, относятся:
«Пока вы не начнете нормально питаться, спать и заниматься спортом, рассчитывать на здоровую кожу не нужно», — подчеркнул Стародубцев.
Среди внутренних причин акне он назвал: