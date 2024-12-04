Витамины на зиму для кожи и волос: как помочь организму в холодное время года

Posted 4 декабря, 03:00
Published 4 декабря, 03:00
Modified 4 декабря, 06:31
Updated 4 декабря, 06:31
Один из них — это кожа. Именно ей и приходится сталкиваться со всеми внешними раздражителями в первую очередь, будь то температура, влажность и даже состав воздуха — совокупность всех этих и многих других факторов и является причиной как нормального самочувствия, так и возможных проблем.
Этот вопрос становится особенно актуальным уже с наступлением первых холодов. Причин тому, к слову, несколько: стресс, изменение окружающих условий и даже «микроклимат», формирующийся в процессе перехода на зимний гардероб.
С наступлением осени человеческий организм все равно испытывает определенный стресс, хоть он и лишен привычных проявлений: вероятно, многим знакомо, насколько трудным становится процесс пробуждения по утрам после летнего периода — а ведь это только один из «маркеров», указывающих на начало подобных проблем.
Постоянные скачки погоды, характерные для осени, «бьют» не только по самочувствию, но и состоянию кожи и волос — некоторые эксперты особенно отмечают появление таких симптомов как сухость, шелушение, зуд и покраснения. А ведь кожа, в свою очередь, еще и «фундамент» для других органов: проблемы с эпидермисом могут стать и причиной ухудшения здоровья волос и даже привести к их выпадению.
Кроме того, с холодами меняется питание и физическая активность людей — между прочим, они тоже играют не последнюю роль в состоянии кожи и здоровье волос: многие полезные микроэлементы и витамины люди получают именно с пищей, но в зимних условиях может возникать их дефицит — привычки и предпочтения сдвигаются в пользу высококалорийной пищи, способной дать организму необходимое количество энергии для «обогрева», но не для поддержания здоровья.
Более того — тепло тоже может быть причиной ухудшения состояния кожи и волос: горячие батареи очень сильно снижают процент влажности в помещениях, что со временем приводит обезвоживанию и волос, и эпидермиса, что делает их очень уязвимыми и к другим невзгодам.
Это, кстати, актуально и для изменений в гардеробе: неустойчивость погоды вынуждает делать выбор в пользу более теплой одежды, что ухудшает вентиляцию кожи и также может являться причиной многих проблем.
Однако если вышеперечисленные проблемы еще как-то остаются «на слуху» у большинства, то о недостатке солнечного света обычно упоминают реже — хоть похолодание, буквально, и является астрономическим явлением, а отсутствие солнечных лучей тоже влечет за собой целый ряд проблем не только для кожи, но и здоровья в целом: от риска развития депрессии и снижения качества сна до ослабления иммунитета и развития проблем с кожей.
Один из них мы уже упомянули, однако этот список гораздо более обширен: витамины гораздо эффективнее при комплексном и взвешенном приеме. Однако для поддержания здоровья кожи и волос ключевое значение имеет сразу несколько веществ — это витамины группы B, а также E и C.
Витамин Е — достаточно мощный инструмент поддержания хорошего состояния кожи и волос в зимнее время: все благодаря его возможности восстановления клеток организма и влияния на защиту тканей от воздействия свободных радикалов. Проще говоря, витамин Е — это антиоксидант, способный существенно повлиять на самочувствие человека.
Что и говорить — на момент терапевтических исследований свойств витамина Е в 1938 году ученые смогли «поставить на ноги» 11 из 17 недоношенных новорожденных, благодаря введению в их рацион добавки из масла зародышей пшеницы, содержащее витамин Е (или, как его называют специалисты, токоферол).
К слову, как отмечают специалисты Роспотребнадзора, витамин Е способен помочь и с преодолением сезонных проблем с кожей и волосами: он отвечает за улучшение питания кожи и снижает ее сухость, что положительно сказывается и на волосах.
В отличии от токоферола, насчитывающего всего несколько соединений, с витамином B не все так просто: на данный момент это целая группа веществ, играющих важную роль в метаболизме каждой клетки человеческого тела. Правда, ученые допускают небольшую оговорку в их перечислении: не все вещества из этой группы являются витаминами.
Например, точно стоят внимания витамины B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 и B12 — все эти соединения считаются витаминами. И их нехватка имеет для организма самые серьезные последствия: дефицит витаминов группы B очень сильно снижает возможности регенерации эпидермиса, а значит, кожа будет стареть куда быстрее — вместе с выпадением волос и даже ломкостью ногтей. Кроме того, не все из этих витаминов могут быть синтезированы организмом, что только усугубляет проблему.
Витамин C — это тоже антиоксидант, но уже с другими задачами: всем известная аскорбиновая кислота необходима для поддержания микроциркуляции веществ в тканях тела, а также для улучшения эластичности капилляров, питающих кожу. Иными словами, от аскорбиновой кислоты зависит способность организма насыщать кожу необходимыми микроэлементами, что благотворно сказывается на ее состоянии и на здоровье волос. Более того, витамин C необходим и для «работы» других полезных веществ: аскорбиновая кислота способна восстанавливать в человеческом организме упомянутый выше токоферол (витамин E).
Эти и многие другие полезные вещества организм либо синтезирует сам, либо получает из пищи. Вот только для всех этих сложных химических процессов требуется соблюдение определенной диеты, а иногда и прием дополнительных витаминных комплексов.
На этот вопрос нам смогли ответить специалисты Роспотребнадзора: профилактика болезней и различных сезонных проблем со здоровьем является одним из направлений их работы. И, как отмечают специалисты, скорректировать состояние волос, кожи и даже ногтей можно, проведя кое-какую работу над своим питанием, добавив, или, наоборот, убрав некоторые продукты.
Например, наиболее заметно на состоянии кожных покровов может сказаться введение в рацион рыбы и морепродуктов: они являются хорошим источником омега-3 жирных кислот, необходимых для питания, увлажнения и восстановления коллагеновых волокон, от которых зависит «прочность» эпидермиса. Конкретные сорта рыбы, правда, не называются, но стоит ориентироваться именно на жирность рыбы: чем больше жира — тем больше омега-3.
Кроме того, морепродукты еще могут быть полезны за счет содержания в них витаминов А и Е, а также цинка, необходимых для самостоятельного формирования коллагеновых волокон. Отмечается, что эти вещества встречаются в некоторых моллюсках — мидиях и устрицах.
Однако, не стоит забывать и о важности овощей в рационе: источником витамина А могут являться практически все оранжевые овощи — тыква или морковь. Этот полезный микроэлемент не только участвует во многих процессах, но и поддерживает тон кожи. Правда, стоит помнить, что витамин А является жирорастворимым — а значит, для максимальной пользы его нужно комбинировать с другими продуктами.
Также ощутимую пользу для здоровья кожи могут принести и другие «дары природы» — грецкие орехи, миндаль или фундук, введенные в рацион, способны «перекрыть» дефицит витамина Е и тем самым только способствовать поддержанию баланса водно-жирового баланса эпидермиса (он, к слову, доставляет проблем именно жителям больших городов).
К слову, перечисленный набор продуктов тоже может пойти на пользу волосам, но и его можно дополнить новыми продуктами — например, постным мясом, яйцами, сырами, кисломолочной продукцией и даже крупами. Такое разнообразие обусловлено тем, что состояние волос во многом зависит от белка кератина, который невозможно получить из пищи, но можно поспособствовать его синтезу, потребляя продукты, богатые необходимыми аминокислотами.
Кроме них, стоит уделять внимание и другим микроэлементам: сера, медь, кремний, железо, цинк, кальций — все это также участвует в выработке кератина наравне с витаминами A, C, E и группы B. Но, как отмечают профессионалы, внешний вид кожи и волос зависит не только от питания — курение, алкоголь и пренебрежение гигиеной тоже способны нанести им существенный урон.
Кроме того, сейчас фармацевтическая индустрия может предложить достаточно большой список самых разных препаратов и БАДов, направленных на ликвидацию дефицита того или иного соединения в организме.
Однако, стоит понимать и помнить, что эффективность их приема будет зависеть от целого комплекса факторов: баланс веществ в организме, наличие каких-либо заболеваний, влияющих на кожу и многое другое — соответственно, ни в коем случае нельзя «назначать» себе препараты самостоятельно.
Тем не менее, сейчас подобные добавки к рациону являются широко распространенными и доступными: на любой бюджет и под любые задачи. Примеры можно отыскать, просто воспользовавшись интернет-поисковиком:
Но, исходя из личного опыта, здоровье кожи всегда будет зависеть от внешних условий и образа жизни: защищая эпидермис от деструктивных внешних воздействий, стоит полагаться на собственные ощущения: человеческий организм — мощная система, способная самостоятельно отслеживать и регулировать свою деятельность, а значит, к ней точно стоит прислушиваться.
Однако иногда и она может «выходить из строя», что сказывается буквально на всем теле — такие сигналы лучше не игнорировать и обращаться к компетентному специалисту. Кроме того, немаловажно научится ухаживать за кожей и волосами — эти знания можно «добыть» либо путем проб и ошибок, либо консультируясь со сведущими людьми и поддерживая баланс: избыток ухода таит в себе не меньшие проблемы.