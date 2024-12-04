Витамины на зиму для кожи и волос: как помочь организму в холодное время года

Однако иногда и она может «выходить из строя», что сказывается буквально на всем теле — такие сигналы лучше не игнорировать и обращаться к компетентному специалисту. Кроме того, немаловажно научится ухаживать за кожей и волосами — эти знания можно «добыть» либо путем проб и ошибок, либо консультируясь со сведущими людьми и поддерживая баланс: избыток ухода таит в себе не меньшие проблемы.