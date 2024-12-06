Консервация и «перестройка»: у Буркова было 2 сценария развития Омской области

Posted 6 декабря, 07:28
Published 6 декабря, 07:28
Modified 6 декабря, 07:28
Updated 6 декабря, 07:28
Работая над новым спецпроектом, Город55 изучил стратегию развития Омской области, подписанную Александром Бурковым в 2022 году. Вслед за Виктором Назаровым этот губернатор видел главную интригу во внешних для Омска обстоятельствах: санкциях, кризисах, экономическом и демографическом фоне, и соответственно считал возможными 2 сценария: «консервативный» (когда продолжается инерционное развитие, без адаптации к внешним изменениям) и «целевой», со «структурной перестройкой».
Конкретных данных о «перестройке» в стратегии не слишком много. Документ посвящен в первую очередь описанию повседневной деятельности областных властей, цель которой — повышение уровня жизни, популяризация спорта, развитие ряда отраслей промышленности и сельского хозяйства и т. п.
Кроме того, стратегия предполагает развитие «транспортно-логистического хаба»: налаживание удобных и надежных коммуникаций с Казахстаном и Средней Азией, строительство нового аэропорта в Федоровке. Внешняя торговля, согласно документу, должна быть перенацелена на Китай и Южную Америку, а строительство северных районов должно получить новый импульс благодаря строительству дороги Тобольск-Тара-Чаны.
Программа, подписанная в конце 2022 года, должна была действовать до 2030 года.