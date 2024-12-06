Консервация и «перестройка»: у Буркова было 2 сценария развития Омской области

Работая над новым спецпроектом, Город55 изучил стратегию развития Омской области, подписанную Александром Бурковым в 2022 году. Вслед за Виктором Назаровым этот губернатор видел главную интригу во внешних для Омска обстоятельствах: санкциях, кризисах, экономическом и демографическом фоне, и соответственно считал возможными 2 сценария: «консервативный» (когда продолжается инерционное развитие, без адаптации к внешним изменениям) и «целевой», со «структурной перестройкой».