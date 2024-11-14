«Я уже отошел»: Назарова заставили вспомнить стратегию развития Омской области

Posted 14 ноября, 07:00
Published 14 ноября, 07:00
Modified 14 ноября, 07:00
Updated 14 ноября, 07:00
Город55 подготовил новый выпуск спецпроекта, рассказывающего о стратегиях развития Омской области при разных губернаторах. Он посвящен стратегии, принятой в 2013 году Виктором Назаровым, и в ходе работы корреспондент Города55 попытался получить комментарий от самого экс-главы региона. Однако выяснилось, что Виктор Назаров не хочет говорить на эту тему.
«Я уже отошел от этого всего, давайте не будем», — ответил он по телефону на прямой вопрос о стратегии.
Напомним: стратегия развития Омской области, принятая в 2013 году, включала в себя 4 сценария в зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры. Все они остались нереализованными, а Виктор Назаров, подписавший документ, ушел в отставку в 2017 году (по его словам — по собственному желанию). Сейчас он занимает пост генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Север».
В прошлый раз мы звонили Виктору Назарову в марте 2023 года, чтобы узнать его мнение об отставке Александра Буркова, и тогда он рассказал, что у него слишком мало свободного времени, чтобы следить за происходящим в Омске.