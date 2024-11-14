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Posted 14 ноября, 07:00

Published 14 ноября, 07:00

Modified 14 ноября, 07:00

Updated 14 ноября, 07:00

Виктор Назаров

«Я уже отошел»: Назарова заставили вспомнить стратегию развития Омской области

14 ноября 2024, 07:00
Фото: gorod55.ru. Виктор Назаров

Виктор Назаров отказался комментировать свою стратегию развития Омской области

Экс-губернатор, по его словам, «уже отошел от всего этого».

Город55 подготовил новый выпуск спецпроекта, рассказывающего о стратегиях развития Омской области при разных губернаторах. Он посвящен стратегии, принятой в 2013 году Виктором Назаровым, и в ходе работы корреспондент Города55 попытался получить комментарий от самого экс-главы региона. Однако выяснилось, что Виктор Назаров не хочет говорить на эту тему.

«Я уже отошел от этого всего, давайте не будем», — ответил он по телефону на прямой вопрос о стратегии.

Напомним: стратегия развития Омской области, принятая в 2013 году, включала в себя 4 сценария в зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры. Все они остались нереализованными, а Виктор Назаров, подписавший документ, ушел в отставку в 2017 году (по его словам — по собственному желанию). Сейчас он занимает пост генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Север».

В прошлый раз мы звонили Виктору Назарову в марте 2023 года, чтобы узнать его мнение об отставке Александра Буркова, и тогда он рассказал, что у него слишком мало свободного времени, чтобы следить за происходящим в Омске.

Виктор Назаров рассказал, что для него отставка Буркова стала полной неожиданностью
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#Николай Эйхвальд#Политика#Виктор Назаров#Новости#Стратегия развития
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