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Posted 5 декабря, 03:27

Published 5 декабря, 03:27

Modified 5 декабря, 05:46

Updated 5 декабря, 05:46

Инвесткоманда Омской области проводит встречи с ресурсоснабжающими организациями

Инвесткоманда Омской области проводит встречи с ресурсоснабжающими организациями

5 декабря 2024, 03:27
Фото: АО «Омскэлектро».
В Омской области заключат соглашения между Правительством, региональным Агентством по привлечению инвестиций и ресурсоснабжающими организациями (далее — РСО) в целях улучшения работы с инвесторами.

Сегодня заместитель областного Правительства Андрей Шпиленко совместно с гендиректором регионального Агентства развития и инвестиций Евгением Ковтуном начали цикл выездных совещаний с руководителями ресурсноснабжающих организаций. Первый визит состоялся на предприятие «Омскэлектро».

Так, генеральный директор компании Андрей Жуковский провел экскурсию по предприятию, рассказал о принципах работы, а также о модернизации и внедрении нового цифрового оборудования.

«Для организации эффективного формата взаимодействия определили инвеступолномоченного представителя от компании. Данный специалист, при помощи недавно введенного в эксплуатацию онлайн-сервиса „Личный кабинет инвестора“ на инвестиционном портале, будет оказывать оперативное содействие Агентству развития и инвестиций по вопросам предварительной экспертизы инвестпроекта и подключения к сетям инжнерно-технологического обеспечения. Подобное взаимодействие приведут к снижению административных барьеров, с которыми может столкнуться инвестор, а также повысит инвестиционную привлекательность региона», — поделился зампред Правительства Омской области Андрей Шпиленко.
Фото: АО «Омскэлектро»

Немаловажным вопросом совещания стало обсуждение сокращения сроков по предоставлению ответов на обращения специалистов Агентства в РСО до 7 рабочих дней. Данное положение будет внесено в Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

«Также предложили руководству „Омскэлектро“ по запросу Агентства предоставлять в кратчайшие сроки информацию о ближайших точках подключения и ориентировочной стоимости подключения. Это поможет потенциальным инвесторам оперативно принимать решения по реализации инвестиционных проектов на территории Омской области», — поделился генидиректор регионального Агентства развития и инвестиций Евгений Ковтун.
Фото: АО «Омскэлектро»
«Омскэлектро» готово к любому развитию событий
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