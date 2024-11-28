«Омскэлектро» готово к любому развитию событий

Могу успокоить горожан, финансовое состояние предприятия остается уверенно стабильным. Чистая прибыль по итогам 9 прошедших месяцев увеличилась по отношению к прошлому году, стабильно высоким остается ввод новых основных средств как результат инвестиционной деятельности и за 9 месяцев текущего года составил более 600 млн.рублей, ведется планомерная работа по снижению долговой нагрузки, что как вы справедливо заметили, особенно важно в период аномально высокой ключевой ставки ЦБ. Так, кредитный портфель АО «Омскэлектро» с 01 января 2024 г. по настоящее время снизился на 148 млн. руб. Положительная динамика прослеживается также и по показателю «Чистые активы» — за прошедший 9 месяцев они выросли более чем на 360 млн.рублей. Мы используем все варианты для увеличения нетарифной выручки или как мы называем выручки по «прочей деятельности». Ведь эти средства также идут на модернизацию и ремонты достаточно изношенного оборудования и сетей в условиях хронического недофинансирования этих мероприятий за счет тарифных источников, а также на обеспечение стабильности финансового состояния предприятия.