«Дети боятся пройти домой». В Омске стая бездомных собак загрызла кошку

Posted 4 декабря, 09:09
Published 4 декабря, 09:09
Modified 4 декабря, 11:06
Updated 4 декабря, 11:06
Читатели Города55 сегодня, 4 декабря, сообщили, что на улице 10-я Восточная в районе дома № 70 стая бездомных собак загрызла кошку.
«Стая бездомных собак убила кошку. Дети боятся пройти домой», — сообщил очевидец и поделился фотографиями.
Город55 обратился за комментарием в омскую полицию.
«Ранее заявления граждан в полицию не поступали. Информация, размещенная в социальных сетях об агрессивных бездомных собаках в районе улицы 10-й Восточной, зарегистрирована и будет проверена», — сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено.
В мэрии Омска сообщили, что для отлова бродячих животных необходимо обратиться в КТОС или управляющую организацию.
«Также в случае выявления животных без владельцев проявляющих немотивированную агрессию жителям необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу города Омска по телефону: 78-78-78. Информация направлена в „Муниципальный приют для животных“. Завтра бригада отлова будет направлена по указанному адресу», — добавили в администрации города.
Ранее Город55 рассказывал о проблеме бездомных собак, а также узнал мнения, как быть с бездомными животными.