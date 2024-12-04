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Posted 4 декабря, 09:09

Published 4 декабря, 09:09

Modified 4 декабря, 11:06

Updated 4 декабря, 11:06

Иллюстрация

«Дети боятся пройти домой». В Омске стая бездомных собак загрызла кошку

4 декабря 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация

Омичи рассказали, как стая бездомных собак безжалостно разорвала кошку

О происшествии сообщили жители улицы 10-я Восточная. В полиции зарегистрировали информацию и обещали проверить.

Читатели Города55 сегодня, 4 декабря, сообщили, что на улице 10-я Восточная в районе дома № 70 стая бездомных собак загрызла кошку.

«Стая бездомных собак убила кошку. Дети боятся пройти домой», — сообщил очевидец и поделился фотографиями.

Город55 обратился за комментарием в омскую полицию.

«Ранее заявления граждан в полицию не поступали. Информация, размещенная в социальных сетях об агрессивных бездомных собаках в районе улицы 10-й Восточной, зарегистрирована и будет проверена», — сообщили в правоохранительных органах.

Обновлено.

В мэрии Омска сообщили, что для отлова бродячих животных необходимо обратиться в КТОС или управляющую организацию.

«Также в случае выявления животных без владельцев проявляющих немотивированную агрессию жителям необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу города Омска по телефону: 78-78-78. Информация направлена в „Муниципальный приют для животных“. Завтра бригада отлова будет направлена по указанному адресу», — добавили в администрации города.

Ранее Город55 рассказывал о проблеме бездомных собак, а также узнал мнения, как быть с бездомными животными.

Бродячий вопрос. Почему в Омске бездомных собак не становится меньше
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#Евгений Игишев#Происшествия#Полиция#Омск#Дети#Бездомные собаки#Кошка
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