Борьба с нелегалами: на стройке в Омской области задержали 10 иностранцев

13 нелегалов после рейдов покинут пределы России. Десять из них работали без патентов на строительстве объекта сельхозназначения рядом с селом Лузино. Там они занимались заливкой и армированием фундамента. Иностранцы были задержаны на рабочем месте, а кроме выезда из России, каждому назначен штраф в размере 2 тысяч рублей.