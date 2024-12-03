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Posted 3 декабря, 05:40

Published 3 декабря, 05:40

Modified 3 декабря, 08:29

Updated 3 декабря, 08:29

Омские полицейские выдворили 13 мигрантов-нелегалов из России

Борьба с нелегалами: на стройке в Омской области задержали 10 иностранцев

3 декабря 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney.

Омские полицейские выдворили 13 мигрантов-нелегалов из России

В Омской области прошли масштабные рейды. В ходе них выявили больше сотни нарушений в сфере миграции.

В Омской области сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели проверки в местах проживания иностранных граждан, а также на предприятиях, связанных с транспортом, сельским хозяйством и торговлей, где работают приезжие.

Во время рейда в одном из омских хостелов был задержан 23-летний мужчина из Курской области, находящийся в федеральном розыске.

В ходе проверки выявлены 123 административных нарушения в сфере миграции. Среди них — нарушение правил въезда, незаконная трудовая деятельность, предоставление ложных данных при регистрации и привлечение иностранных граждан к нелегальному труду.

13 нелегалов после рейдов покинут пределы России. Десять из них работали без патентов на строительстве объекта сельхозназначения рядом с селом Лузино. Там они занимались заливкой и армированием фундамента. Иностранцы были задержаны на рабочем месте, а кроме выезда из России, каждому назначен штраф в размере 2 тысяч рублей.

Видео: Омская полиция.

Напомним, что в Омской области утвердили стоимость патента для мигрантов на 2025 год — она составит 6 683 рубля, что на 1 081 рубль больше, чем в текущем году. Прогнозируется, что в следующем году регион получит около 190 миллионов рублей от продажи патентов.

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#Диана Рязанцева#Видео#Полиция#Омская область#Росгвардия#Сельское хозяйство#Строительство#Торговля#Федеральный розыск#Хостел
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