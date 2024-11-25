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Posted 25 ноября, 06:45

Published 25 ноября, 06:45

Modified 25 ноября, 06:47

Updated 25 ноября, 06:47

Пятерых мигрантов отправили в армию из Омской области

«Забыли» военный билет: из Омской области пятерых мигрантов отправили в армию

25 ноября 2024, 06:45
Фото: 1MI.

Пятерых мигрантов отправили в армию из Омской области

Как сообщает военно-следственный отдел СК, в этом году, на фоне роста преступлений с участием мигрантов в разных регионах России, в Омской области усилены меры по контролю за соблюдением законности.

Помимо регулярных проверок законности пребывания мигрантов и их трудовой деятельности, внимание уделяется и тем, кто уже получил российское гражданство. Ведь, помимо прав, граждане должны выполнять обязанности, закрепленные в Конституции, в том числе встать на воинский учет и служить в армии. Тем, кто забывает об этой обязанности, сотрудники профильных ведомств напоминают о ней.

Так, на прошлой неделе сотрудники по вопросам миграции УМВД России по Омской области провели очередные рейдовые мероприятия, проверив более 50 человек среди иностранных и натурализованных граждан. По результатам проверок 10 человек были привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности. Кроме того, 2 человека были оштрафованы за нарушение режима пребывания в стране.

Также стоит отметить, что в ноябре 2024 года из Омского областного военного комиссариата в российскую армию отправились 5 новобранцев среди натурализованных граждан РФ, бывших иностранных мигрантов.

«Хотелось бы надеяться, что в будущем для пополнения личного состава в российской армии не нужны будут рейды и внезапные проверки, а иностранные граждане, не желающие соблюдать Конституцию РФ, не будут удостоены и российского паспорта», — сообщается в военно-следственном отделе СК.

Напомним, ранее мы писали о том, что при подобных обстоятельствах в Тульской области 230 мигрантов поставили на воинский учет.

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#Ольга Акамова#Омск#Омская область#Нарушения#Россия#Армия#Новости#Мигранты#Военный билет#Проверки
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