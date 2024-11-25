«Забыли» военный билет: из Омской области пятерых мигрантов отправили в армию

Posted 25 ноября, 06:45
Published 25 ноября, 06:45
Modified 25 ноября, 06:47
Updated 25 ноября, 06:47
Помимо регулярных проверок законности пребывания мигрантов и их трудовой деятельности, внимание уделяется и тем, кто уже получил российское гражданство. Ведь, помимо прав, граждане должны выполнять обязанности, закрепленные в Конституции, в том числе встать на воинский учет и служить в армии. Тем, кто забывает об этой обязанности, сотрудники профильных ведомств напоминают о ней.
Так, на прошлой неделе сотрудники по вопросам миграции УМВД России по Омской области провели очередные рейдовые мероприятия, проверив более 50 человек среди иностранных и натурализованных граждан. По результатам проверок 10 человек были привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности. Кроме того, 2 человека были оштрафованы за нарушение режима пребывания в стране.
Также стоит отметить, что в ноябре 2024 года из Омского областного военного комиссариата в российскую армию отправились 5 новобранцев среди натурализованных граждан РФ, бывших иностранных мигрантов.
«Хотелось бы надеяться, что в будущем для пополнения личного состава в российской армии не нужны будут рейды и внезапные проверки, а иностранные граждане, не желающие соблюдать Конституцию РФ, не будут удостоены и российского паспорта», — сообщается в военно-следственном отделе СК.
Напомним, ранее мы писали о том, что при подобных обстоятельствах в Тульской области 230 мигрантов поставили на воинский учет.