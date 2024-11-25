«Забыли» военный билет: из Омской области пятерых мигрантов отправили в армию

Помимо регулярных проверок законности пребывания мигрантов и их трудовой деятельности, внимание уделяется и тем, кто уже получил российское гражданство. Ведь, помимо прав, граждане должны выполнять обязанности, закрепленные в Конституции, в том числе встать на воинский учет и служить в армии. Тем, кто забывает об этой обязанности, сотрудники профильных ведомств напоминают о ней.