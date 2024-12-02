В Омской области утвердили патент на работу для иностранцев на 2025 год

Posted 2 декабря, 12:54
Published 2 декабря, 12:54
Modified 2 декабря, 12:57
Updated 2 декабря, 12:57
В областном парламенте приняли закон, который установил региональный коэффициент рынка труда на 2025 год. Он равняется 2,147. Стоимость патента на работу для мигрантов в 2025 году будет на 1 081 рубль выше, чем в этом и составит 6 683 рубля.
«Стоимость патента для иностранных граждан определяется с учетом коэффициента-дефлятора, устанавливаемого на календарный год приказом Минэкономразвития России, а также коэффициента, установленного на календарный год на региональном уровне», — сообщили в правительстве.
По прогнозам минэкономразвития в следующем году регион получит около 190 млн рублей от продажи патентов иностранным гражданам. Патент на работу требуется приезжим из Абхазии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Молдовы. Согласно статистике, больше всего патентов в этом году оформляли граждане Узбекистана и Таджикистана.
Напомним, что ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал документ, согласно которому мигранты не могут работать в сферах здравоохранения, образования, торговли, пассажирских перевозок, производства лекарств и продуктов, охоты и предоставления социальных услуг.