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Posted 29 ноября, 11:34

Published 29 ноября, 11:34

Modified 29 ноября, 11:36

Updated 29 ноября, 11:36

Омский парк аттракционов не выплатил компенсацию за травму ребенка

Омский парк аттракционов не выплатил компенсацию за травму ребенка

29 ноября 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney.
В парке «Вокруг Света» произошел инцидент, в результате которого несовершеннолетний мальчик получил травмы на аттракционе. Несмотря на решение суда в пользу пострадавшего, выплаты до сих пор не произвели.

В парке аттракционов «Вокруг Света» произошел во время новогодних праздников. Несовершеннолетний мальчик, катаясь на аттракционе «тарзанка», получил серьезные травмы, что привело к судебному разбирательству и требованию о выплате компенсации.

Согласно информации, инцидент произошел, когда ребенок, пытаясь удержаться за поручень, упал и приземлился на спину. В результате падения ему диагностировали перелом позвоночника. Мать пострадавшего обратилась в суд с иском о моральной компенсации, который удовлетворили. Суд постановил, что парк должен выплатить 100 тысяч рублей, а также дополнительные суммы на покрытие расходов.

Однако, несмотря на решение суда, деньги на счет матери мальчика не поступили. В результате появилась информация о повторном судопроизводстве.

Как отмечает НГС55, представители парка «Вокруг Света» заявили, что провели все необходимые проверки оборудования и никаких нарушений не зафиксировали.

«Всё оборудование проведено, проведены дополнительные проверки. Незакрытых вопросов ни по каким травмам, а тем более по детским площадкам, позвоночникам, у нас нет. На детских площадках надзор осуществляет родитель, законный представитель», — отметили в администрации парка «Вокруг света».

Напомним, что ранее в Омске парк на улице Королева готовится к зимнему сезону, где посетителей ждут различные развлечения, включая двухуровневую горку и каток с подсветкой.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Нарушения#Суд#Дети#Травмы#Родители#Компенсация#Новости#Парк аттракционов#Детские площадки
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