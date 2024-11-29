Омский парк аттракционов не выплатил компенсацию за травму ребенка

Posted 29 ноября, 11:34
Published 29 ноября, 11:34
Modified 29 ноября, 11:36
Updated 29 ноября, 11:36
В парке аттракционов «Вокруг Света» произошел во время новогодних праздников. Несовершеннолетний мальчик, катаясь на аттракционе «тарзанка», получил серьезные травмы, что привело к судебному разбирательству и требованию о выплате компенсации.
Согласно информации, инцидент произошел, когда ребенок, пытаясь удержаться за поручень, упал и приземлился на спину. В результате падения ему диагностировали перелом позвоночника. Мать пострадавшего обратилась в суд с иском о моральной компенсации, который удовлетворили. Суд постановил, что парк должен выплатить 100 тысяч рублей, а также дополнительные суммы на покрытие расходов.
Однако, несмотря на решение суда, деньги на счет матери мальчика не поступили. В результате появилась информация о повторном судопроизводстве.
Как отмечает НГС55, представители парка «Вокруг Света» заявили, что провели все необходимые проверки оборудования и никаких нарушений не зафиксировали.
«Всё оборудование проведено, проведены дополнительные проверки. Незакрытых вопросов ни по каким травмам, а тем более по детским площадкам, позвоночникам, у нас нет. На детских площадках надзор осуществляет родитель, законный представитель», — отметили в администрации парка «Вокруг света».
Напомним, что ранее в Омске парк на улице Королева готовится к зимнему сезону, где посетителей ждут различные развлечения, включая двухуровневую горку и каток с подсветкой.