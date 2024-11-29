Омский парк аттракционов не выплатил компенсацию за травму ребенка

Согласно информации, инцидент произошел, когда ребенок, пытаясь удержаться за поручень, упал и приземлился на спину. В результате падения ему диагностировали перелом позвоночника. Мать пострадавшего обратилась в суд с иском о моральной компенсации, который удовлетворили. Суд постановил, что парк должен выплатить 100 тысяч рублей, а также дополнительные суммы на покрытие расходов.