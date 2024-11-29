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Posted 29 ноября, 11:31

Published 29 ноября, 11:31

Modified 29 ноября, 15:21

Updated 29 ноября, 15:21

Поселок в Омской области рискует уйти под воду из-за сильного подъема Иртыша

Поселок в Омской области рискует уйти под воду из-за сильного подъема Иртыша

29 ноября 2024, 11:31
Фото: 1MI.
Поселок Затон в Черлакском районе может затопить ледяной водой, в населенном пункте уже ввели режим повышенной готовности.

В преддверии зимы рабочий поселок Затон, расположенный в Черлакском районе, может уйти под воду из-за резкого подъема уровня воды в Иртыше. Населенный пункт находится в пойме реки, за обстановкой следят спасатели МЧС и готовы в любой момент отправиться туда.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что сейчас в районе Затона образовался густой ледоход, который вырос на 73 сантиметра за сутки. Уровень Иртыша составил 501 сантиметр.

«В данных условиях возможно образование зажора льда с подтоплением территории поселка Затон Черлакского района. Отметка неблагоприятного гидрометеорологического явления, при которой начинается подтопление поселка Затон, составляет 598 сантиметрам над уровнем поста», — сообщили в МЧС.

В поселке уже объявили режим повышенной готовности, местных жителей об опасности предупредил глава Черлакского района.

Напомним, что этой весной Усть-Ишимский район Омской области столкнулся с масштабным затоплением во время паводка. Под воду уходили дороги, дома и даже животные, которых вовремя не смоги вывезти из населенного пункта.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Вода#Затопления#Затопление#Уровень воды в реке#Уровень воды#Затопление дорог
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