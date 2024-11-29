Поселок в Омской области рискует уйти под воду из-за сильного подъема Иртыша

Posted 29 ноября, 11:31
Published 29 ноября, 11:31
Modified 29 ноября, 15:21
Updated 29 ноября, 15:21
В преддверии зимы рабочий поселок Затон, расположенный в Черлакском районе, может уйти под воду из-за резкого подъема уровня воды в Иртыше. Населенный пункт находится в пойме реки, за обстановкой следят спасатели МЧС и готовы в любой момент отправиться туда.
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что сейчас в районе Затона образовался густой ледоход, который вырос на 73 сантиметра за сутки. Уровень Иртыша составил 501 сантиметр.
«В данных условиях возможно образование зажора льда с подтоплением территории поселка Затон Черлакского района. Отметка неблагоприятного гидрометеорологического явления, при которой начинается подтопление поселка Затон, составляет 598 сантиметрам над уровнем поста», — сообщили в МЧС.
В поселке уже объявили режим повышенной готовности, местных жителей об опасности предупредил глава Черлакского района.
Напомним, что этой весной Усть-Ишимский район Омской области столкнулся с масштабным затоплением во время паводка. Под воду уходили дороги, дома и даже животные, которых вовремя не смоги вывезти из населенного пункта.