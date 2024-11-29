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Posted 29 ноября, 05:48

Published 29 ноября, 05:48

Modified 29 ноября, 05:50

Updated 29 ноября, 05:50

Заксобрание Омска назначило судью без ограничения срока

Бессрочное назначение: в Омской области утвердили мирового судью

29 ноября 2024, 05:48
Фото: 1MI.

Заксобрание Омска назначило судью без ограничения срока

Вадима Кошевого снова назначили мировым судьей в Москаленском районе, но теперь срок его полномочий неограничен.

28 ноября в Омской области на пленарном заседании Законодательного собрания назначили нового мирового судью. Вадим Кошевой получил назначение на судебный участок № 102 в Москаленском районе без ограничения срока полномочий.

Вадим Кошевой является выпускником Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, где он в 2010 году завершил обучение по специальности «Юриспруденция». Его карьера началась в прокуратуре Омской области, где с июля 2019 года он занимал пост заместителя прокурора Тевризского района. В 2021 году Кошевого впервые назначили мировым судьей на тот же судебный участок, но тогда его полномочия ограничили трёхлетним сроком.

Напомним, что ранее в Омской области назначили новых руководителей для министерств спорта, образования и транспорта.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Новости#Тевризский район#Законодательное собрание#Мировой судья
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