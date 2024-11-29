Бессрочное назначение: в Омской области утвердили мирового судью

Posted 29 ноября, 05:48
Published 29 ноября, 05:48
Modified 29 ноября, 05:50
Updated 29 ноября, 05:50
28 ноября в Омской области на пленарном заседании Законодательного собрания назначили нового мирового судью. Вадим Кошевой получил назначение на судебный участок № 102 в Москаленском районе без ограничения срока полномочий.
Вадим Кошевой является выпускником Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, где он в 2010 году завершил обучение по специальности «Юриспруденция». Его карьера началась в прокуратуре Омской области, где с июля 2019 года он занимал пост заместителя прокурора Тевризского района. В 2021 году Кошевого впервые назначили мировым судьей на тот же судебный участок, но тогда его полномочия ограничили трёхлетним сроком.
Напомним, что ранее в Омской области назначили новых руководителей для министерств спорта, образования и транспорта.