Губернатор Омской области Виталий Хоценко назначил 3 новых министров

Министерство транспорта возглавил Андрей Хафизов, месяц назад назначенный заместителем министра. До этого он руководил сразу двумя компаниями: «ИнфраГЧП-А» (это концессионер Северного потока) и «ИФР-Омь» (эта фирма намеревается строить платный мост через Омь). Еще раньше Хафизов был председателем профсоюзной организации Управления дорожного хозяйства Омской области, во главе которого тогда стоял Динар Курманов — ныне вице-губернатор, курирующий в том числе минтранс.