Губернатор Омской области Виталий Хоценко назначил 3 новых министров

Posted 28 ноября, 08:06
Published 28 ноября, 08:06
Modified 28 ноября, 08:08
Updated 28 ноября, 08:08
Губернатор Омской области Виталий Хоценко, зачитывая сегодня, 28 ноября, в Законодательном собрании свое бюджетное послание, анонсировал, помимо всего прочего, ряд кадровых решений. Они касаются 3 министерств, которые какое-то время оставались без глав: минтранса, минспорта и минобразования.
Министерство транспорта возглавил Андрей Хафизов, месяц назад назначенный заместителем министра. До этого он руководил сразу двумя компаниями: «ИнфраГЧП-А» (это концессионер Северного потока) и «ИФР-Омь» (эта фирма намеревается строить платный мост через Омь). Еще раньше Хафизов был председателем профсоюзной организации Управления дорожного хозяйства Омской области, во главе которого тогда стоял Динар Курманов — ныне вице-губернатор, курирующий в том числе минтранс.
Министром спорта стал Алексей Ленберг — кикбоксер, до сегодняшнего дня замминистра, курировавший вопросы спорта высоких достижений, антидопингового обеспечения и взаимодействия с региональными федерациями. Его предшественник Иван Колесник в октябре стал вице-губернатором, курирующим наряду с минспорта минкульт и минобразования.
Министерство образования возглавила Ольга Степанова, которая до этого момента руководила минспорта в качестве первого заместителя министра. Ее предшественник Иван Кротт оставил пост в конце октября, чтобы стать первым проректором педуниверситета.
Напомним: на прошлой неделе были продлены контракты сразу с несколькими министрами Омской области. Это были Александр Рашко (министерство строительства), Евгений Козлов (министерство имущественных отношений), Андрей Посаженников (министерство промышленности), Алексей Кубиц (министерство региональной безопасности).