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Posted 28 ноября, 08:06

Published 28 ноября, 08:06

Modified 28 ноября, 08:08

Updated 28 ноября, 08:08

В омских министерствах спорта, образования и транспорта появились новые главы

Губернатор Омской области Виталий Хоценко назначил 3 новых министров

28 ноября 2024, 08:06
Фото: Ольга Акамова. gorod55.ru.

В омских министерствах спорта, образования и транспорта появились новые главы

Имена прозвучали в ходе оглашения бюджетного послания.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, зачитывая сегодня, 28 ноября, в Законодательном собрании свое бюджетное послание, анонсировал, помимо всего прочего, ряд кадровых решений. Они касаются 3 министерств, которые какое-то время оставались без глав: минтранса, минспорта и минобразования.

Министерство транспорта возглавил Андрей Хафизов, месяц назад назначенный заместителем министра. До этого он руководил сразу двумя компаниями: «ИнфраГЧП-А» (это концессионер Северного потока) и «ИФР-Омь» (эта фирма намеревается строить платный мост через Омь). Еще раньше Хафизов был председателем профсоюзной организации Управления дорожного хозяйства Омской области, во главе которого тогда стоял Динар Курманов — ныне вице-губернатор, курирующий в том числе минтранс.

Министром спорта стал Алексей Ленберг — кикбоксер, до сегодняшнего дня замминистра, курировавший вопросы спорта высоких достижений, антидопингового обеспечения и взаимодействия с региональными федерациями. Его предшественник Иван Колесник в октябре стал вице-губернатором, курирующим наряду с минспорта минкульт и минобразования.

Министерство образования возглавила Ольга Степанова, которая до этого момента руководила минспорта в качестве первого заместителя министра. Ее предшественник Иван Кротт оставил пост в конце октября, чтобы стать первым проректором педуниверситета.

Напомним: на прошлой неделе были продлены контракты сразу с несколькими министрами Омской области. Это были Александр Рашко (министерство строительства), Евгений Козлов (министерство имущественных отношений), Андрей Посаженников (министерство промышленности), Алексей Кубиц (министерство региональной безопасности).

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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Назначения#Ольга Степанова#Минобразования#Минтранс#Минспорт#Андрей Хафизов#Алексей Ленберг
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