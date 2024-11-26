С «трешкой» за 16 млн рублей. В Омске в бывшей гостинице начали продавать квартиры

Posted 26 ноября, 08:16
Published 26 ноября, 08:16
Modified 26 ноября, 08:18
Updated 26 ноября, 08:18
В Омске на улице Октябрьской сдали в эксплуатацию новый дом с помещением под детский сад на первом этаже. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Ранее в здании размещалась гостиница. Застройщик провел реконструкцию объекта.
В семиэтажном доме 100 квартир: 90 однокомнатных и 10 трехкомнатных. Также спроектированы 15 нежилых помещений. Один из этажей подземный.
Общая площадь помещений составляет 6 544,8 квадратных метра.
Застройщиком выступило ООО «Октябрьское». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2008 году. Руководителем является Вячеслав Архипов, учредителем — Ирина Маслакова.
На сайтах по продаже недвижимости есть объявления, которые предлагают квартиры в новом доме. Стоимость «однушек» составляет от 5,5 до 7,4 млн рублей, «двушек» — от 6,1до10 млн рублей.
В продаже сейчас есть одна трехкомнатная квартира за 15,9 млн рублей. Ее площадь составляет 132 квадратных метра. Жилье продается с черновой отделкой.
Ранее Город55 рассказывал, что в центре Омска на Гусарова построили высотный дом с дорогими квартирами. В доме предусмотрено 145 квартир, среди которых 87 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 28 трехкомнатных.