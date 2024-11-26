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Posted 26 ноября, 08:16

Published 26 ноября, 08:16

Modified 26 ноября, 08:18

Updated 26 ноября, 08:18

В Омске сдали новый дом, переделанный из гостиницы, с «трешками» за 16 млн

С «трешкой» за 16 млн рублей. В Омске в бывшей гостинице начали продавать квартиры

26 ноября 2024, 08:16
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омске сдали новый дом, переделанный из гостиницы, с «трешками» за 16 млн

Всего в здании 100 квартир. Общая площадь помещений составляет 6 544,8 квадратных метра.

В Омске на улице Октябрьской сдали в эксплуатацию новый дом с помещением под детский сад на первом этаже. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Ранее в здании размещалась гостиница. Застройщик провел реконструкцию объекта.

В семиэтажном доме 100 квартир: 90 однокомнатных и 10 трехкомнатных. Также спроектированы 15 нежилых помещений. Один из этажей подземный.

Общая площадь помещений составляет 6 544,8 квадратных метра.

Застройщиком выступило ООО «Октябрьское». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2008 году. Руководителем является Вячеслав Архипов, учредителем — Ирина Маслакова.

На сайтах по продаже недвижимости есть объявления, которые предлагают квартиры в новом доме. Стоимость «однушек» составляет от 5,5 до 7,4 млн рублей, «двушек» — от 6,1до10 млн рублей.

В продаже сейчас есть одна трехкомнатная квартира за 15,9 млн рублей. Ее площадь составляет 132 квадратных метра. Жилье продается с черновой отделкой.

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Скриншот. Фото: ЦИАН

Ранее Город55 рассказывал, что в центре Омска на Гусарова построили высотный дом с дорогими квартирами. В доме предусмотрено 145 квартир, среди которых 87 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 28 трехкомнатных.

В Омске сдали еще одну элитную новостройку: сколько стоят новые квартиры
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#Евгений Игишев#Омск#Реконструкция#Лифт#Застройщик#Квартиры#Дом#Дошкольное образование#Жилой комплекс#Октябрьская улица
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