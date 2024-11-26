С «трешкой» за 16 млн рублей. В Омске в бывшей гостинице начали продавать квартиры

В Омске на улице Октябрьской сдали в эксплуатацию новый дом с помещением под детский сад на первом этаже. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Ранее в здании размещалась гостиница. Застройщик провел реконструкцию объекта.