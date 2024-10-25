В Омске сдали еще одну элитную новостройку: сколько стоят новые квартиры

Отметим, что пока что квартиры не выставлены на сайтах по продаже недвижимости. Однако на официальном сайте застройщика можно ознакомиться с предложениями. Большинство вариантов можно приобрести за 6-8 млн рублей. Тем не менее, в новостройке есть двухкомнатная квартира площадью 62 кв. м за 58 млн рублей, а также однокомнатная площадью 45 кв. м за 36 млн рублей. Вероятно, эти варианты предназначены для размещения магазинов.