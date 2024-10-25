В Омске сдали еще одну элитную новостройку: сколько стоят новые квартиры

Posted 25 октября, 05:40
Published 25 октября, 05:40
Modified 25 октября, 05:48
Updated 25 октября, 05:48
Как рассказал мэр Омска, в городе достроили новый многоквартирный дом, расположенный на улице Гусарова, 48. Это современный жилой комплекс с переменной этажностью в 16-17 этажей, а общая площадь новостройки составляет впечатляющие 11 715,1 квадратных метра, из которых 7 868,1 квадратных метра отведено под жилые помещения.
В доме предусмотрено 145 квартир, среди которых 87 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 28 трехкомнатных. Застройщиком здания стало ООО «Финансово-строительная компания „Трест № 4“». В здании расположены четыре лифта, организованы все удобства для семей с детьми.
Отметим, что пока что квартиры не выставлены на сайтах по продаже недвижимости. Однако на официальном сайте застройщика можно ознакомиться с предложениями. Большинство вариантов можно приобрести за 6-8 млн рублей. Тем не менее, в новостройке есть двухкомнатная квартира площадью 62 кв. м за 58 млн рублей, а также однокомнатная площадью 45 кв. м за 36 млн рублей. Вероятно, эти варианты предназначены для размещения магазинов.
Ранее Город55 писал о том, что на Левом берегу, в новом строящемся микрорайоне «Зеленая река», запустят троллейбусы. В облправительстве накануне заключили контракт с компанией «Эталон»на обновление инфраструктуры микрорайона. Там также появятся новые школы, детские сады и поликлиники.