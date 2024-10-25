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Posted 25 октября, 05:40

Published 25 октября, 05:40

Modified 25 октября, 05:48

Updated 25 октября, 05:48

В центре Омска на Гусарова построили высотный дом с дорогими квартирами

В Омске сдали еще одну элитную новостройку: сколько стоят новые квартиры

25 октября 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney

В центре Омска на Гусарова построили высотный дом с дорогими квартирами

Помещения пока что недоступны к покупке, но скоро появятся на сайтах недвижимости.

Как рассказал мэр Омска, в городе достроили новый многоквартирный дом, расположенный на улице Гусарова, 48. Это современный жилой комплекс с переменной этажностью в 16-17 этажей, а общая площадь новостройки составляет впечатляющие 11 715,1 квадратных метра, из которых 7 868,1 квадратных метра отведено под жилые помещения.

Так выглядит новый домТак выглядит новый дом
Так выглядит новый дом. Фото: Мэрия Омска

В доме предусмотрено 145 квартир, среди которых 87 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 28 трехкомнатных. Застройщиком здания стало ООО «Финансово-строительная компания „Трест № 4“». В здании расположены четыре лифта, организованы все удобства для семей с детьми.

Отметим, что пока что квартиры не выставлены на сайтах по продаже недвижимости. Однако на официальном сайте застройщика можно ознакомиться с предложениями. Большинство вариантов можно приобрести за 6-8 млн рублей. Тем не менее, в новостройке есть двухкомнатная квартира площадью 62 кв. м за 58 млн рублей, а также однокомнатная площадью 45 кв. м за 36 млн рублей. Вероятно, эти варианты предназначены для размещения магазинов.

Фото: Сайт «Трест-4»

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#Кристина Антоносян#Недвижимость#Омск#Строительство#Застройщик#Жилье#Новости
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