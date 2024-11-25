Теперь в Конституционный суд: омич, оспаривающий решение ГИБДД, еще раз проиграл дело

Город55 писал о том, с чего началась тяжба. В Nissan, за рулем которого была Маржан Калина, на перекрестке 24-й Северной и Орджоникидзе врезался Infiniti. Оба автомобиля были повреждены, пострадал водитель Nissan, пассажиру этой машины пришлось выходить через другую дверь. В полиции отказались возбуждать дело об административном правонарушении. Калин написал заявление о незаконности такого решения, но ответа, по его словам, не получил. Он направил жалобу в Центральный районный суд, а получив отказ, двинулся в областной суд. Там дело передали в Первомайский суд: именно там, как выяснилось, его следовало рассматривать изначально.