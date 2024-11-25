Теперь в Конституционный суд: омич, оспаривающий решение ГИБДД, еще раз проиграл дело

Posted 25 ноября, 06:55
Published 25 ноября, 06:55
Modified 25 ноября, 06:57
Updated 25 ноября, 06:57
Первомайский районный суд города Омска вынес решение по жалобе омича Андрея Калина на определение инспектора ГИБДД об отказе в возбуждении дела. По мнению жалобщика, инспекция недостаточно серьезно отнеслась к ДТП с участием его жены, которое произошло в апреле 2024 года на одной из городских улиц, и теперь эту историю пришлось изучать уже в третьей инстанции.
Город55 писал о том, с чего началась тяжба. В Nissan, за рулем которого была Маржан Калина, на перекрестке 24-й Северной и Орджоникидзе врезался Infiniti. Оба автомобиля были повреждены, пострадал водитель Nissan, пассажиру этой машины пришлось выходить через другую дверь. В полиции отказались возбуждать дело об административном правонарушении. Калин написал заявление о незаконности такого решения, но ответа, по его словам, не получил. Он направил жалобу в Центральный районный суд, а получив отказ, двинулся в областной суд. Там дело передали в Первомайский суд: именно там, как выяснилось, его следовало рассматривать изначально.
На заседании Калин заново изложил свои аргументы. Он уверен, что водитель Infiniti врезался в его машину намеренно, грубо нарушив сразу несколько пунктов ПДД и кодекса об административных правонарушениях, а инспектор ДПС допустил «явные нарушения законодательства РФ и искажение обстоятельств дела». Поэтому истец попросил суд «содействовать в инициировании проверки профессиональной деятельности» этого полицейского.
Напомним: женщина, сидевшая за рулем Infiniti, утверждает, что вылетела на перекресток из-за коврика, случайно попавшего под тормозную педаль, причем тогда еще горел «зеленый». Маневрируя, она врезалась в столб и уже потом — в Nissan. Калины настаивают на том, что Infiniti выехала на перекресток уже на «красный», сначала врезалась в Nissan и только потом — в столб.
Судья Первомайского суда сделал то же, что и его коллега из Центрального: он констатировал, что сроки давности прошли, а значит, рассматривать дело по существу бессмысленно.
«Суд не имеет правовых оснований для переоценки сделанных должностным лицом выводов об отсутствии состава административного правонарушения за пределами установленного срока давности, так как истечение срока давности… является безусловным обстоятельством, исключающим производство по делу», — говорится в решении.
ДТП произошло 5 апреля, жалоба командиру полка ДПС была подана 27 мая, а зарегистрирована еще через 4 дня. 13 июня командир батальона ДПС оставил ее без рассмотрения «ввиду подачи жалобы в Центральный районный суд Омска». Между тем КоАП предполагает срок давности 60 дней в обычном случае и 90 дней при рассмотрении дела судьей. Решение в Центральном районном суде было принято 4 сентября.
Параллельно в Куйбышевском районном суде рассматривалось исковое заявление Калина к УГИБДД и конкретному инспектору об оспаривании действий в связи с апрельским ДТП. Истец попросил восстановить срок подачи жалобы и заново принять ее к производству, однако и в этом случае получил отказ: судья констатировал, что изложенным в заявлении обстоятельствам уже «дана соответствующая судебная оценка».
Омич не намерен останавливаться: теперь он хочет двинуться в новую судебную инстанцию, так как видит в происходящем системную проблему.
«Пострадавшая сторона действовала добросовестно и поэтапно, — рассказал Калин Городу55. — Обращение в ГИБДД с просьбой ознакомиться с материалами ДТП, передача письменного несогласия на определение об отказе в возбуждении дела, срок подачи жалобы в суд — всё было сделано согласно существующим рамкам, но затягивание ответов из ГАИ (даже на судебный запрос о материалах ДТП был получен ответ только со второй попытки), запрос справки о пофазной работе светофора и т. д. сместили срок привлечения виновника ДТП к ответственности за рамки возможного наказания».
Калин уверен, что в этой ситуации нарушается Конституция. Поэтому он намерен подать жалобу в Конституционный суд, чтобы доказать частичное несоответствие основному закону страны той статьи КоАПа, в которой речь идет о сроках давности.
Решение Куйбышевского суда Калина тоже не удовлетворило: действия ГИБДД должны были рассматриваться в рамках Кодекса административного судопроизводства, но суд сослался на своих коллег из Первомайского суда, которые рассматривали дело в рамках КоАП. Поэтому омич хочет подать жалобу на это решение.