Двум омичам вынесли приговоры за взрыв газа в доме Новосибирска

Следователи установили, что Евгений Кавун и Ирина Урбах за три дня до трагедии приходили проверять газовое оборудование к хозяйке одной из квартир и заменили подводку. Фигуранты предъявляли поддельные удостоверения и представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз сервис». По данным Rusprofile, организация сейчас находится в процессе ликвидации, а информация о руководителе не достоверна.