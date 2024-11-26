Двум омичам вынесли приговоры за взрыв газа в доме Новосибирска

Posted 26 ноября, 09:46
Published 26 ноября, 09:46
Modified 26 ноября, 09:48
Updated 26 ноября, 09:48
Двоим омичам, Евгению Кавуну и Ирине Урбах, в Заельцовском районном суде Новосибирска вынесли приговоры по делу о взрыве бытового газа в жилом доме. Об этом сообщили сегодня, 26 ноября, в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Суд приговорил Кавуна к 10 годам 3 месяцам лишения свободы, Урбах — к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Фигурантов признали виновными в выполнении работ, не отвечающим требованиям безопасности, и уничтожении и повреждении имущества.
Взрыв прогремел 9 февраля прошлого года в доме на улице Литейной. Часть здания рухнула. В результате ЧП погибли 15 человек, еще 11 получили тяжелые травмы. Общая сумма материального ущерба составила более 360 млн рублей.
Следователи установили, что Евгений Кавун и Ирина Урбах за три дня до трагедии приходили проверять газовое оборудование к хозяйке одной из квартир и заменили подводку. Фигуранты предъявляли поддельные удостоверения и представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз сервис». По данным Rusprofile, организация сейчас находится в процессе ликвидации, а информация о руководителе не достоверна.