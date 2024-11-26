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Posted 26 ноября, 09:46

Published 26 ноября, 09:46

Modified 26 ноября, 09:48

Updated 26 ноября, 09:48

Иллюстрация

Двум омичам вынесли приговоры за взрыв газа в доме Новосибирска

26 ноября 2024, 09:46
Фото: 1MI. Иллюстрация
Трагедия произошла в феврале 2023 года. В результате взрыва и обрушения дома погибли 15 человек

Двоим омичам, Евгению Кавуну и Ирине Урбах, в Заельцовском районном суде Новосибирска вынесли приговоры по делу о взрыве бытового газа в жилом доме. Об этом сообщили сегодня, 26 ноября, в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Суд приговорил Кавуна к 10 годам 3 месяцам лишения свободы, Урбах — к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Фигурантов признали виновными в выполнении работ, не отвечающим требованиям безопасности, и уничтожении и повреждении имущества.

Взрыв прогремел 9 февраля прошлого года в доме на улице Литейной. Часть здания рухнула. В результате ЧП погибли 15 человек, еще 11 получили тяжелые травмы. Общая сумма материального ущерба составила более 360 млн рублей.

Следователи установили, что Евгений Кавун и Ирина Урбах за три дня до трагедии приходили проверять газовое оборудование к хозяйке одной из квартир и заменили подводку. Фигуранты предъявляли поддельные удостоверения и представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз сервис». По данным Rusprofile, организация сейчас находится в процессе ликвидации, а информация о руководителе не достоверна.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Преступление#Суд#Новосибирск#Уголовное дело#Лишение свободы#Жертвы#Опасность#Взрыв газа#УК РФ
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