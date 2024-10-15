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Posted 15 октября, 10:30

Published 15 октября, 10:30

Modified 15 октября, 10:32

Updated 15 октября, 10:32

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В Омске мигрантам запретили работать. Рассказываем, в каких сферах

15 октября 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области запретят работать иностранным гражданам

Ограничения начнут действовать с 1 марта 2025 года.

В Омской области запретят работать иностранцам. Ограничение коснется сфер здравоохранения, образования, торговли, пассажирских перевозок, производства лекарств и продуктов, охоты и предоставления социальных услуг. Такой документ подписал губернатор Виталий Хоценко. Запрет начнет дейстовать с 1 марта 2025 года.

Ранее мы обсуждали тему запрета работы мигрантам в эфире Gorod55 Live:

Видео: Изображение Midjourney. Иллюстрация

Ранее омичи высказались о такой инициативе. Собрали наиболее яркие высказывания в материале:

Угроза для здоровья или качественная помощь? Что говорят омичи о врачах-мигрантах
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#Евгений Игишев#Общество#Видео
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