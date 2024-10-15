В Омске мигрантам запретили работать. Рассказываем, в каких сферах

В Омской области запретят работать иностранцам. Ограничение коснется сфер здравоохранения, образования, торговли, пассажирских перевозок, производства лекарств и продуктов, охоты и предоставления социальных услуг. Такой документ подписал губернатор Виталий Хоценко. Запрет начнет дейстовать с 1 марта 2025 года.