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Posted 22 ноября, 10:12

Published 22 ноября, 10:12

Modified 22 ноября, 10:43

Updated 22 ноября, 10:43

В Омской области возбудили дело о превышении полномочий

В Омской области возбудили дело о превышении полномочий

22 ноября 2024, 10:12
Фото: 1MI.
Следком по Омской области инициировал расследование в связи с подозрениями в превышении полномочий чиновниками.

В Омской области возбудили уголовное дело, связанное с превышением должностных полномочий, в отношении сотрудников администрации Черлакского муниципального района в ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Согласно версии следствия, в 2021 году администрация Черлакского района заключила контракты со строительной компанией. Бывший глава района, несмотря на невыполнение подрядчиком работ по монтажу труб, подписал акты о приёмке работ, как отмечает представитель УФСБ России по Омской области. В результате подрядчик получил из бюджета порядка 20 млн рублей. Кроме того, заместитель главы района утвердил выплату подрядчику 112 млн рублей за строительство насосной станции без учета положенной неустойки за просрочку работ в размере 14 млн рублей.

В настоящее время следственные органы продолжают работу по делу, проводя необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств.

Напомним, что ранее омичку оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии в социальных сетях, которые расценили как призывы к недопустимым действиям.

Омичку привлекли к административной ответственности за высказывания в соцсетях
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Администрация#Новости#Контракты#Следственные органы#Строительная компания#Бюджетные средства
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