В Омской области возбудили дело о превышении полномочий

Согласно версии следствия, в 2021 году администрация Черлакского района заключила контракты со строительной компанией. Бывший глава района, несмотря на невыполнение подрядчиком работ по монтажу труб, подписал акты о приёмке работ, как отмечает представитель УФСБ России по Омской области. В результате подрядчик получил из бюджета порядка 20 млн рублей. Кроме того, заместитель главы района утвердил выплату подрядчику 112 млн рублей за строительство насосной станции без учета положенной неустойки за просрочку работ в размере 14 млн рублей.