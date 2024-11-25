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Posted 25 ноября, 05:11

Published 25 ноября, 05:11

Modified 25 ноября, 05:38

Updated 25 ноября, 05:38

В омском ТЮЗе поставили спектакль для детей «Спасти ангела»

«Спасти ангела»: в омском ТЮЗе поставили новый спектакль для детей

25 ноября 2024, 05:11
Фото: Полина Козлова.

В омском ТЮЗе поставили спектакль для детей «Спасти ангела»

На сцене появляется ангел с кинетическими крыльями.

Коллектив омского ТЮЗа подготовил новый спектакль, предназначенный для зрителей старше 6 лет. Его литературной основой стала повесть британского писателя Дэвида Алмонда «Ангелино Браун» (6+), переведенная на русский язык Ольгой Варшавер и адаптированная для сцены Ильей Губиным. Премьера состоялась на сцене омского Дома актера: в здании ТЮЗа до сих пор идет капитальный ремонт.

Фото: Полина Козлова

Город55 уже писал о «Культурном завтраке», на котором речь шла именно о спектакле «Спасти ангела» (6+). Актер Иван Павлов тогда рассказал, что на сцене появляются «куклы с разными системами управления», работать с которыми — большой труд, в том числе и физический: требуется разработанная мелкая моторика, чтобы в одно время по-разному задействовать определенные пальцы. При этом у каждой куклы есть кинетические крылья, благодаря которым она выглядит как живая.

Фото: Полина Козлова

Однако спектакль не сводится к кукольному действу: основные герои — люди, которых играют самые заслуженные артисты ТЮЗа («мастодонты», по выражению режиссера Анастасии Старцевой). Заслуженный артист России Валерий Ростов сыграл профессора Тухлятти, заслуженная артистка Лариса Яковлева — миссис Кротт, народный артист Анатолий Звонов — мафиозного босса.

Фото: Полина Козлова

Центральные роли достались Кириллу Фрицу и Тасии Галочкиной: это роли Берта и Бетти, пожилого водителя автобуса, потерявшего вкус к жизни и с нетерпением ждущего пенсии, и его любящей жены. Когда-то они потеряли сына (ребенок «вернулся на небеса» из-за болезни), и теперь не очень понимают, как и зачем им жить. Однако все меняется, когда в кармане у Берта самым необъяснимым образом появляется маленький ангел. Он заменяет героям сына, делает их жизнь осмысленной и счастливой. Мафия пытается украсть Ангелино, чтобы продать его в цирк или в церковь, но все заканчивается благополучно, и даже выясняется, что плохие герои в глубине души — вполне хорошие люди. Просто в них никто не верил, пока ангел не спустился с небес.

Фото: Полина Козлова

В зале была публика всех возрастов, и спектакль наверняка по-разному воспринимался детьми и взрослыми. Для самых юных зрителей это в первую очередь волшебное действо с танцами, веселой суматохой и забавными репликами. Для тех, кто постарше, — по-хорошему сентиментальное повествование, показывающее, что у каждого человека есть шанс на счастье. Главное — знать, что все может быть хорошо.

Фото: Полина Козлова

Уточним, что спектакль был поставлен с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».

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#Николай Эйхвальд#Культура#ТЮЗ#Новости#Премьера
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