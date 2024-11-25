«Спасти ангела»: в омском ТЮЗе поставили новый спектакль для детей

Центральные роли достались Кириллу Фрицу и Тасии Галочкиной: это роли Берта и Бетти, пожилого водителя автобуса, потерявшего вкус к жизни и с нетерпением ждущего пенсии, и его любящей жены. Когда-то они потеряли сына (ребенок «вернулся на небеса» из-за болезни), и теперь не очень понимают, как и зачем им жить. Однако все меняется, когда в кармане у Берта самым необъяснимым образом появляется маленький ангел. Он заменяет героям сына, делает их жизнь осмысленной и счастливой. Мафия пытается украсть Ангелино, чтобы продать его в цирк или в церковь, но все заканчивается благополучно, и даже выясняется, что плохие герои в глубине души — вполне хорошие люди. Просто в них никто не верил, пока ангел не спустился с небес.