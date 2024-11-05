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2024
Труппа омского ТЮЗа поставила пьесу Кена Людвига
5 ноября, 06:27
Омская актриса из Пятого театра снялась в сериале на ТВ-3
Ирина Князьниделина, появившийся в мистической комедии, поделилась впечатлениями от съемки.
8 октября, 04:33
Психологическая травля. Омичам покажут триллер о подростковом буллинге «Лисьи огни»
28 марта, 06:05
Финалистка «Голос 60+» и «Ты супер». Омичка прошла кастинг в новое музыкальное шоу
22 марта, 06:23
Премьера 8 марта. Омский цирк раздаст билеты на новое шоу взамен советских игрушек
Акция продлится до 12 апреля.
29 февраля, 07:51
2023
Министерство культуры РФ запретило показ «Барби» и «Оппенгеймера» в кинотеатрах
Ранее с таким предложением в минкульт обращался вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.
31 августа 2023, 13:22

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