Труппа омского ТЮЗа поставила пьесу Кена Людвига

Действие пьесы происходит в американском Кливленде где-то между двумя мировыми войнами. В город приезжает звезда оперы мирового уровня Тито Мерелли, чтобы спеть арию Отелло. В последний момент он засыпает в своем гостиничном номере, случайно выпив двойную дозу снотворного. Директор театра решает, что Мерелли умер, и, чтобы не возвращать деньги за билеты, заставляет своего помощника выдать себя за звезду (благо выступать все равно нужно в гриме).