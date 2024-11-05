Труппа омского ТЮЗа поставила пьесу Кена Людвига

Posted 5 ноября, 06:27
Published 5 ноября, 06:27
Modified 5 ноября, 06:29
Updated 5 ноября, 06:29
Омский Театр юного зрителя подготовил очередной спектакль, премьера которого состоялась 2 ноября. Это постановка пьесы американского драматурга Кена Людвига «Одолжите тенора», получившая подзаголовок «Комедия в стиле оперы-буфф». Режиссером спектакля стал Ринат Фазлеев, а премьера состоялась в Доме актера: здание ТЮЗа с 2021 года находится на капитальном ремонте.
Действие пьесы происходит в американском Кливленде где-то между двумя мировыми войнами. В город приезжает звезда оперы мирового уровня Тито Мерелли, чтобы спеть арию Отелло. В последний момент он засыпает в своем гостиничном номере, случайно выпив двойную дозу снотворного. Директор театра решает, что Мерелли умер, и, чтобы не возвращать деньги за билеты, заставляет своего помощника выдать себя за звезду (благо выступать все равно нужно в гриме).
С этого начинается череда забавных происшествий и недоразумений, которая приводит к заслуженному счастью помощника директора (он обретает веру в себя и покоряет любимую девушку) и помогает вовремя проснувшемуся Тито Мерелли разобраться в собственной жизни.
Публика отреагировала на спектакль бурными овациями: он получился по-настоящему смешным. Главными звездами постановки стали Виталий Сосой (директор театра Сондерс), Димитрий Пономарев (Мерелли), Галина Волокитина (Диана).
В программе ТЮЗа на текущий сезон премьеры «детского детектива» «Спасти ангела», «непутешествия» «Моя подруга — слепая курица», «волшебной сказки» «Морской царь и Елена Премудрая».