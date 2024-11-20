gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 08:19

Published 20 ноября, 08:19

Modified 20 ноября, 08:21

Updated 20 ноября, 08:21

В Омске поставили спектакль об ангеле из английской повести

«Куклы с разными системами управления»: в Омске поставили спектакль «Спасти ангела»

20 ноября 2024, 08:19
Фото: Николай Эйхвальд. gorod55.ru.

В Омске поставили спектакль об ангеле из английской повести

Премьера ТЮЗа состоится на сцене Дома актера.

Труппа омского Театра юного зрителя подготовила новый спектакль под названием «Спасти ангела» (6+). Он поставлен по повести английского писателя Дэвида Алмонда «Ангелино Браун», переведенной на русский язык Ольгой Варшавер и адаптированной для театра Ильей Губиным. Подробнее о премьере рассказали на «Культурном завтраке», который прошел сегодня, 20 ноября.

«Главный герой спектакля — маленький ангелочек, который попадает в карман водителя автобуса, — рассказала режиссер-постановщик Анастасия Старцева. — У самого водителя нет детей, его ребенок оставил этот мир. Действие происходит в Англии, на улице то дождь, то снег, но с приходом ангела мир становится добрее…».
Фото: Омский ТЮЗ

Взрослых в спектакле играют, по словам Старцевой, «мастодонты ТЮЗа»: заслуженные артисты России Валерий Ростов и Лариса Яковлева, народный артист Анатолий Звонов. Ангелино Браун — кукла, которая благодаря кинетическим крыльям с электроприводом кажется живой.

«У нас куклы с разными системами управления, — отметил Иван Павлов, который управляет Ангелино в спектакле. — Для меня это очень интересный опыт: я ни разу не работал так подробно с куклой. К тому же тут и сам играешь, и куклой играешь…».

По словам Павлова, управлять куклой — это даже физически очень тяжелая работа: нужна разработанная мелкая моторика, чтобы в одно время по-разному задействовать определенные пальцы.

Первые показы спектакля пройдут на сцене Дома актера (в здании ТЮЗа продолжается капитальный ремонт) 22 ноября. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».

Труппа омского ТЮЗа поставила пьесу Кена Людвига
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Культура#ТЮЗ#Новости#Премьера#Дом актера
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика