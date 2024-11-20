«Куклы с разными системами управления»: в Омске поставили спектакль «Спасти ангела»

Posted 20 ноября, 08:19
Published 20 ноября, 08:19
Modified 20 ноября, 08:21
Updated 20 ноября, 08:21
Труппа омского Театра юного зрителя подготовила новый спектакль под названием «Спасти ангела» (6+). Он поставлен по повести английского писателя Дэвида Алмонда «Ангелино Браун», переведенной на русский язык Ольгой Варшавер и адаптированной для театра Ильей Губиным. Подробнее о премьере рассказали на «Культурном завтраке», который прошел сегодня, 20 ноября.
«Главный герой спектакля — маленький ангелочек, который попадает в карман водителя автобуса, — рассказала режиссер-постановщик Анастасия Старцева. — У самого водителя нет детей, его ребенок оставил этот мир. Действие происходит в Англии, на улице то дождь, то снег, но с приходом ангела мир становится добрее…».
Взрослых в спектакле играют, по словам Старцевой, «мастодонты ТЮЗа»: заслуженные артисты России Валерий Ростов и Лариса Яковлева, народный артист Анатолий Звонов. Ангелино Браун — кукла, которая благодаря кинетическим крыльям с электроприводом кажется живой.
«У нас куклы с разными системами управления, — отметил Иван Павлов, который управляет Ангелино в спектакле. — Для меня это очень интересный опыт: я ни разу не работал так подробно с куклой. К тому же тут и сам играешь, и куклой играешь…».
По словам Павлова, управлять куклой — это даже физически очень тяжелая работа: нужна разработанная мелкая моторика, чтобы в одно время по-разному задействовать определенные пальцы.
Первые показы спектакля пройдут на сцене Дома актера (в здании ТЮЗа продолжается капитальный ремонт) 22 ноября. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».