«Куклы с разными системами управления»: в Омске поставили спектакль «Спасти ангела»

Труппа омского Театра юного зрителя подготовила новый спектакль под названием «Спасти ангела» (6+). Он поставлен по повести английского писателя Дэвида Алмонда «Ангелино Браун», переведенной на русский язык Ольгой Варшавер и адаптированной для театра Ильей Губиным. Подробнее о премьере рассказали на «Культурном завтраке», который прошел сегодня, 20 ноября.