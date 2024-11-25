Омский перевозчик опроверг слухи о возможном сокращении маршруток №305

Posted 25 ноября, 08:27
Published 25 ноября, 08:27
Modified 25 ноября, 08:29
Updated 25 ноября, 08:29
В социальных сетях распространилась информация о том, что на городском маршруте 305, который соединяет улицу Стрельникова и аэропорт, сократилось количество автобусов. Причиной называли отказ перевозчика ИП Геворгян от дальнейшего обслуживания этого маршрута. Однако сам предприниматель опроверг это.
По информации ТОП24, Владимир Геворгян объяснил, что на маршруте проводится оптимизация. Он уточнил, что прекратит обслуживание маршрута только в феврале, и заверил, что количество автобусов останется прежним, так как транспортные средства передадут другому перевозчику.
Согласно данным из реестра муниципальных перевозок, на маршруте 305 работает 8 микроавтобусов вместимостью не менее 18 мест, принадлежащих ИП Владимиру Геворгяну, и 14 аналогичных маршруток, которые обслуживаются ИП Натальей Геворгян.
Напомним, что ранее городская администрация планировала улучшить транспортную доступность микрорайона «Регата» на берегу Иртыша. Мэр Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале о продлении маршрута №79.