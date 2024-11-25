Омский перевозчик опроверг слухи о возможном сокращении маршруток №305

В социальных сетях распространилась информация о том, что на городском маршруте 305, который соединяет улицу Стрельникова и аэропорт, сократилось количество автобусов. Причиной называли отказ перевозчика ИП Геворгян от дальнейшего обслуживания этого маршрута. Однако сам предприниматель опроверг это.