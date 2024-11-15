Много и долго просили: до омского микрорайона «Регата» продлят один из маршрутов

Posted 15 ноября, 10:30
Published 15 ноября, 10:30
Modified 15 ноября, 10:32
Updated 15 ноября, 10:32
В городской администрации решили улучшить транспортную доступность микрорайона «Регата», который возводят на берегу Иртыша, недалеко от Пиратского острова. В своем теоеграм-канале мэр Сергей Шелест анонсировал продление маршрута №79. Автобусы ходят от остановки В. Бархатовой через Северные, Площадь Ленина, Ленинградский мост и Авиагородок.
«Работа по обеспечению качественного транспортного обслуживания новых омских жилых массивов не стоит на месте», — отметил Шелест.
На маршруте будут работать семь автобусов среднего класса. До «Регаты» транспорт начнет ходить после выходных — с 18 ноября.
Напомним, что в Омске 24 ноября частично перекроют мост у Телецентра. Для движения до 30 апреля 2025 года будет недоступна правая сторона (если ехать с левого берега Иртыша на правый). Из-за этого изменится привычное движение общественного транспорта. Подробнее об изменениях рассказываем в этом материале.