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Posted 15 ноября, 10:30

Published 15 ноября, 10:30

Modified 15 ноября, 10:32

Updated 15 ноября, 10:32

Автобусы №79 пустят до «Регаты» после продолжительных жалоб омичей

Много и долго просили: до омского микрорайона «Регата» продлят один из маршрутов

15 ноября 2024, 10:30
Фото: 1MI.

Автобусы №79 пустят до «Регаты» после продолжительных жалоб омичей

Увидеть транспорт в этом микрорайоне жители Левобережья смогут уже в понедельник, 18 ноября.

В городской администрации решили улучшить транспортную доступность микрорайона «Регата», который возводят на берегу Иртыша, недалеко от Пиратского острова. В своем теоеграм-канале мэр Сергей Шелест анонсировал продление маршрута №79. Автобусы ходят от остановки В. Бархатовой через Северные, Площадь Ленина, Ленинградский мост и Авиагородок.

«Работа по обеспечению качественного транспортного обслуживания новых омских жилых массивов не стоит на месте», — отметил Шелест.
Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста

На маршруте будут работать семь автобусов среднего класса. До «Регаты» транспорт начнет ходить после выходных — с 18 ноября.

Напомним, что в Омске 24 ноября частично перекроют мост у Телецентра. Для движения до 30 апреля 2025 года будет недоступна правая сторона (если ехать с левого берега Иртыша на правый). Из-за этого изменится привычное движение общественного транспорта. Подробнее об изменениях рассказываем в этом материале.

Омичам рассказали о работе транспорта во время ремонта моста у Телецентра
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#Юлия Истомина#Общество#Транспорт#Омск#Жалобы#Маршруты#Новости#Автобусы#Регата
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