Много и долго просили: до омского микрорайона «Регата» продлят один из маршрутов

Напомним, что в Омске 24 ноября частично перекроют мост у Телецентра. Для движения до 30 апреля 2025 года будет недоступна правая сторона (если ехать с левого берега Иртыша на правый). Из-за этого изменится привычное движение общественного транспорта. Подробнее об изменениях рассказываем в этом материале.