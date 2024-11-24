Еще меньше машин? В Омске с маршрута №305 ушел один из перевозчиков

Примечательно, что маршрут №305, по данным омского дептранса, обслуживали всего два предпринимателя-однофамильца: ИП Наталья Геворгян и Владимир Геворгян. Последний, прекратив перевозки на указанном «направлении», по-прежнему продолжит обслуживание еще пяти маршрутов: № 359, 386, 394, а также №421и №425 — согласно данным портала некоммерческого партнерства «Омские перевозчики», ИП Владимир Геворгян обеспечивает их функционирование.