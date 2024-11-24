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Posted 24 ноября, 14:23

Published 24 ноября, 14:23

Modified 24 ноября, 14:25

Updated 24 ноября, 14:25

иллюстрация

Еще меньше машин? В Омске с маршрута №305 ушел один из перевозчиков

24 ноября 2024, 14:23
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

С популярного среди омичей маршрута №305 ушел один из перевозчиков

На дорогах, связывающих остановки «ул. Стрельникова» и «Аэропорт» скоро может стать посвободнее — в отличии от салонов общественного транспорта на 305-м маршруте: ИП Владимир Геворгян, обслуживающий это направление перевозок, подал заявление о прекращении действия необходимых документов.

Соответствующая информация появилась в одном из документов департамента транспорта Омской мэрии — согласно заявленным данным, заявление на прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок было подано предпринимателем еще 21 ноября.

Примечательно, что маршрут №305, по данным омского дептранса, обслуживали всего два предпринимателя-однофамильца: ИП Наталья Геворгян и Владимир Геворгян. Последний, прекратив перевозки на указанном «направлении», по-прежнему продолжит обслуживание еще пяти маршрутов: № 359, 386, 394, а также №421и №425 — согласно данным портала некоммерческого партнерства «Омские перевозчики», ИП Владимир Геворгян обеспечивает их функционирование.

Напомним, ранее Город55 сообщал о присвоении троллейбусному маршруту №16 «де факто» статуса магистрального — на линию транспорт будет выходить раз в 10 минут, хотя, по словам Владимира Кормильца, директора омского департамента транспорта, юридически он таковым не является.

Будет ходить раз в 10 минут. Троллейбус № 16 в Омске станет магистральным
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Департамент транспорта#Новости#Омская мэрия#Маршрут №305#ИП Владимир Геворгян#Омские перевозчики
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