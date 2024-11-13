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Posted 13 ноября, 05:17

Published 13 ноября, 05:17

Modified 13 ноября, 05:19

Updated 13 ноября, 05:19

Иллюстрация

Проекты одобрили. Рассказываем, какие школы планируют отремонтировать в Омске

13 ноября 2024, 05:17
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация

Стало известно, какие школы планируют отремонтировать в Омске

Проектную документацию по всем объектам подготовило бюро «Риц».

Как стало известно Городу55, государственная экспертиза Омской области 11 и 12 ноября выдала сразу 6 положительных заключений на капитальный ремонт школ. Вот их список:

  • Школа № 70 (улица Ноябрьская, 15)
  • Школа № 68 (улица 2-й Красной Звезды угол 5 Новая, 1/29)
  • Школа № 89 (улица 17-я Рабочая, 89)
  • Школа № 112 (улица Круговая 2/1)
  • Школа № 80 (улица 20-го Партсъезда, 12)
  • Школа № 65 (улица Омская, 75)

Проектную документацию по всем объектам подготовило бюро «Риц». Согласно данным Rusprofile, организация занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлением технических консультаций. Директором и учредителем проектного бюро является Роман Анкудинов. Фирма работает с 2010 года.

Ранее Министерство просвещения представило план капитального ремонта образовательных учреждений в Омской области. В программу вошло 46 объектов.

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#Евгений Игишев#Омск#Архитектура#Ремонт школ#Проектная документация#Государственная экспертиза
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