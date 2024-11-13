Проекты одобрили. Рассказываем, какие школы планируют отремонтировать в Омске

Posted 13 ноября, 05:17
Published 13 ноября, 05:17
Modified 13 ноября, 05:19
Updated 13 ноября, 05:19
Как стало известно Городу55, государственная экспертиза Омской области 11 и 12 ноября выдала сразу 6 положительных заключений на капитальный ремонт школ. Вот их список:
Проектную документацию по всем объектам подготовило бюро «Риц». Согласно данным Rusprofile, организация занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлением технических консультаций. Директором и учредителем проектного бюро является Роман Анкудинов. Фирма работает с 2010 года.
Ранее Министерство просвещения представило план капитального ремонта образовательных учреждений в Омской области. В программу вошло 46 объектов.