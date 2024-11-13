Проекты одобрили. Рассказываем, какие школы планируют отремонтировать в Омске

Проектную документацию по всем объектам подготовило бюро «Риц». Согласно данным Rusprofile, организация занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлением технических консультаций. Директором и учредителем проектного бюро является Роман Анкудинов. Фирма работает с 2010 года.