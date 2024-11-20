Российские компании увеличили расходы на страхование от терроризма

Разрешение на использование ATACMS добавляет не только политические и военные аспекты, но и экономические последствия. В первую очередь, это отразилось на акциях ведущих российских компаний. Сначала они упали, а затем немного восстановились, но так и не вернулись к прежним значениям. Эксперты утверждают, что это решение добавляет нервозности на рынок и может вызвать новый виток напряженности.