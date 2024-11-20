Российские компании увеличили расходы на страхование от терроризма

Posted 20 ноября, 09:12
Published 20 ноября, 09:12
Modified 20 ноября, 09:14
Updated 20 ноября, 09:14
Рынок страхования от терроризма в России переживает заметный рост, что связывают с увеличением рисков, вызванных возможностью использования украинскими вооруженными силами американских ракет ATACMS на территории России. Как отмечают «Новые известия», в результате страховщики значительно повысили как стоимость полисов, так и максимальные суммы выплат в случае ущерба от ударов беспилотников, которые теперь могут достигать 50 млрд рублей.
Разрешение на использование ATACMS добавляет не только политические и военные аспекты, но и экономические последствия. В первую очередь, это отразилось на акциях ведущих российских компаний. Сначала они упали, а затем немного восстановились, но так и не вернулись к прежним значениям. Эксперты утверждают, что это решение добавляет нервозности на рынок и может вызвать новый виток напряженности.
Если говорить о возможных целях для ATACMS, то под угрозой оказываются такие города, как Москва, Рязань, Воронеж и другие. При этом, использование дронов уже переместило опасные зоны для нефтеперерабатывающих заводов и других промышленных объектов вглубь страны, включая Омск.
Страховые компании отмечают, что расценки на страхование от терроризма и диверсий выросли в десятки, а порой и в сотни раз. Особенно это касается объектов критической инфраструктуры в Центральной России, таких как НПЗ и электростанции. Страховые выплаты для таких объектов увеличились в 100-150 раз за год.
Помимо повышения стоимости страхования, увеличился и потолок выплат. Если в 2023 году максимальная сумма возмещения составляла 15 млрд рублей, то теперь она достигла 50 млрд для крупных компаний. Средние предприятия могут рассчитывать на выплаты от 0,5 до 2,5 млрд рублей, а малый бизнес — от 10 до 200 млн.
Партнер адвокатского бюро «Щеглов и партнеры» Дмитрий Сурков рассказывает, что ранее страховые компании отказывались платить за ущерб, связанный с военными рисками, ссылаясь на неопределенный статус СВО. Однако теперь ситуация изменилась, и доказать вину при ударе дронов стало проще, чем при ДТП.
Тем не менее, в страховых договорах есть свои нюансы, которые могут стать причиной отказа в выплатах. Например, если в договоре не указаны военные риски или не предусматривались случаи введения чрезвычайного положения, страховка может не покрыть ущерб.
Ситуация с защитой объектов критической инфраструктуры также остается сложной. Хотя за это формально отвечают Министерство обороны и Росгвардия, нефтяные компании пытаются самостоятельно защитить свои объекты.
Напомним, что ранее на заседании Омского городского Совета обсуждалась установка новых мемориальных досок. Депутатам предложили установить два объекта в память о омских военных, погибших в 2022 году и награжденных орденом Мужества посмертно.