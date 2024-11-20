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Posted 20 ноября, 04:46

Published 20 ноября, 04:46

Modified 20 ноября, 04:48

Updated 20 ноября, 04:48

Омские депутаты одобрили установку еще 2 мемориальных досок

В Омске одобрили установку еще 2 мемориальных досок с именами погибших на СВО

20 ноября 2024, 04:46
Фото: 1MI.

Омские депутаты одобрили установку еще 2 мемориальных досок

Такое решение принял Омский городской Совет.

На очередном заседании Омского городского Совета, которое прошло сегодня, 20 ноября, речь шла в том числе о новых мемориальных досках. Депутатам предложили установить сразу 2 мемориальных объекта, на которых будут имена омских военных, погибших во время СВО в 2022 году и ставших посмертно кавалерами ордена Мужества.

Речь идет о Денисе Суворове и Алексее Любушкине. Мемориальные доски должны появиться на фасаде здания колледжа ОмГПУ на Красногвардейской улице (там учился Суворов) и на фасаде здания, в котором расположен офис АО «Транснефть — Западная Сибирь» на Красном Пути (там работал Любушкин). В обоих случаях заранее было получено одобрение городской топонимической комиссии. Одну из досок изготовят и установят на деньги брата Любушкина, в случае с Суворовым все расходы берет на себя «Транснефть — Западная Сибирь».

Депутаты одобрили установку мемориальных досок. Напомним: вопросы такого рода обсуждаются в городском Совете регулярно, причем речь идет об увековечивании памяти как погибших военных, так и деятелей культуры или спорта. Например, месяц назад была одобрена установка мемориальной доски с именем спортсмена-самбиста Александра Пушницы.

В Омске окончательно одобрили еще одну мемориальную доску с именем Пушницы
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Мемориальные доски
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