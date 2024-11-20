В Омске одобрили установку еще 2 мемориальных досок с именами погибших на СВО

Речь идет о Денисе Суворове и Алексее Любушкине. Мемориальные доски должны появиться на фасаде здания колледжа ОмГПУ на Красногвардейской улице (там учился Суворов) и на фасаде здания, в котором расположен офис АО «Транснефть — Западная Сибирь» на Красном Пути (там работал Любушкин). В обоих случаях заранее было получено одобрение городской топонимической комиссии. Одну из досок изготовят и установят на деньги брата Любушкина, в случае с Суворовым все расходы берет на себя «Транснефть — Западная Сибирь».