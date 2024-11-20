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Министерство обороны

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Ноябрь
Российские компании увеличили расходы на страхование от терроризма
В условиях новых рисков страховые компании пересмотрели условия выплат, что привело к значительному увеличению лимитов для крупных и средних предприятий.
20 ноября, 09:12
Сентябрь
Экс-чиновника обороны РФ обвинили в хищении при стройке омского кадетского корпуса
25 сентября, 02:43
Август
В Омской области военные при заключении контракта получат 800 тысяч рублей
2 августа, 04:24
Май
Жители района Омской области простились с Максимом Билашом, погибшим на СВО
19 мая, 04:19
Апрель
В Омской области простились с военнослужащим, погибшим в СВО
30 апреля, 10:54
Выплаты для участников специальной военной операции — размер и способы получения
4 апреля, 06:30
Январь
Пойдет под суд. Гендиректор омской компании похитил 6 млн рублей у Минобороны РФ
18 января, 11:54

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