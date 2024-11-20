Матч омского «Иртыша» в Брянске прервали из-за угрозы ракетной опасности

Posted 20 ноября, 12:35
Published 20 ноября, 12:35
Modified 20 ноября, 12:44
Updated 20 ноября, 12:44
Сегодня в Брянске проходит первая стыковая игра группы «Серебро» дивизиона «А» Леон Второй лиги между омской командой «Иртыш» и местным «Динамо-Брянск». Матч прервали на 36-й минуте из-за ракетной опасности.
«В Брянске угроза ракетной опасности. Матч прерван, команды ушли в раздевалки, болельщики покинули стадион. Ждем решения о возобновлении матча», — написали в пресс-службе омского футбольного клуба.
Сейчас на табло горит счет 0:0, пока неизвестно, будет ли продолжена игра. Напомним, что 24 ноября в Омске пройдет ответный матч, по итогам двух встреч станет ясно, какая из команд останется в группе «Серебро» Второй лиги, а какая отправится в дивизион «Б».
Обновлено: матч продолжился, болельщикам разрешили остаться на трибунах.