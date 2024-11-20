Матч омского «Иртыша» в Брянске прервали из-за угрозы ракетной опасности

Сейчас на табло горит счет 0:0, пока неизвестно, будет ли продолжена игра. Напомним, что 24 ноября в Омске пройдет ответный матч, по итогам двух встреч станет ясно, какая из команд останется в группе «Серебро» Второй лиги, а какая отправится в дивизион «Б».