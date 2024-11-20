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Posted 20 ноября, 12:35

Published 20 ноября, 12:35

Modified 20 ноября, 12:44

Updated 20 ноября, 12:44

Матч омского «Иртыша» в Брянске прервали из-за угрозы ракетной опасности

Матч омского «Иртыша» в Брянске прервали из-за угрозы ракетной опасности

20 ноября 2024, 12:35
Фото: 1MI.
Сейчас команды находятся в раздевалках и ждут решения о продолжении игры.

Сегодня в Брянске проходит первая стыковая игра группы «Серебро» дивизиона «А» Леон Второй лиги между омской командой «Иртыш» и местным «Динамо-Брянск». Матч прервали на 36-й минуте из-за ракетной опасности.

«В Брянске угроза ракетной опасности. Матч прерван, команды ушли в раздевалки, болельщики покинули стадион. Ждем решения о возобновлении матча», — написали в пресс-службе омского футбольного клуба.

Сейчас на табло горит счет 0:0, пока неизвестно, будет ли продолжена игра. Напомним, что 24 ноября в Омске пройдет ответный матч, по итогам двух встреч станет ясно, какая из команд останется в группе «Серебро» Второй лиги, а какая отправится в дивизион «Б».

Обновлено: матч продолжился, болельщикам разрешили остаться на трибунах.

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