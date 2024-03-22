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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

иллюстрация

Сибирский удар. Футболист из Омска забил свой дебютный гол за сборную России

22 марта 2024, 08:39
Фото: Город55
иллюстрация

Футболист из Омска забил свой дебютный гол за сборную России на матче с Сербией

Игра закончилась победой российской стороны, но теперь нужно повторить тот же успех в матче с Парагваем.

Футбольная команда России участвовала в товарищеском матче с командой из Сербии. В состав сборной РФ вошел уроженец Омска. Речь идет о Максиме Осипенко. Он является защитником.

На 32-й минуте он взял лидерство. Омский спортсмен забил первый гол от российской стороны. После его яркого дебюта команда отправила мяч в сербские ворота еще три раза. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу России. Этот гол для Осипенко стал первым, который он забил за сборную страны.

Встречу организовали на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. В предстоящий понедельник, 25 марта, российские футболисты также отправятся на то поле, чтобы сразиться за победу с Парагваем.

Пару слов о земляке. Максим Осипенко начинал в родном городе карьеру футболисты. Жизнь начала меняться, когда он вступил в омский футбольный клуб «Иртыш». Спортсмен отправился на первое занятие в далеком 2012 году.

Теперь он возглавляет клуб «Ростов», находясь на позиции центрального защитника.

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#Общество#Спорт#Футбол#Омск#Омская область#Россия#Матч#Новости#Алина Ясинская
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