Сибирский удар. Футболист из Омска забил свой дебютный гол за сборную России

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 09:26
Футбольная команда России участвовала в товарищеском матче с командой из Сербии. В состав сборной РФ вошел уроженец Омска. Речь идет о Максиме Осипенко. Он является защитником.
На 32-й минуте он взял лидерство. Омский спортсмен забил первый гол от российской стороны. После его яркого дебюта команда отправила мяч в сербские ворота еще три раза. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу России. Этот гол для Осипенко стал первым, который он забил за сборную страны.
Встречу организовали на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. В предстоящий понедельник, 25 марта, российские футболисты также отправятся на то поле, чтобы сразиться за победу с Парагваем.
Пару слов о земляке. Максим Осипенко начинал в родном городе карьеру футболисты. Жизнь начала меняться, когда он вступил в омский футбольный клуб «Иртыш». Спортсмен отправился на первое занятие в далеком 2012 году.
Теперь он возглавляет клуб «Ростов», находясь на позиции центрального защитника.