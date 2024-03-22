Сибирский удар. Футболист из Омска забил свой дебютный гол за сборную России

На 32-й минуте он взял лидерство. Омский спортсмен забил первый гол от российской стороны. После его яркого дебюта команда отправила мяч в сербские ворота еще три раза. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу России. Этот гол для Осипенко стал первым, который он забил за сборную страны.