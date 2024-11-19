Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину

Согласно новой доктрине, окончательное решение о применении ядерного оружия остается за президентом страны. Важно отметить, что теперь любое военное нападение на Россию или ее союзников со стороны стран, входящих в военные коалиции, будет рассматриваться как агрессия всей коалиции в целом.