Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину

Posted 19 ноября, 10:16
Published 19 ноября, 10:16
Modified 19 ноября, 10:18
Updated 19 ноября, 10:18
Президент России утвердил новую ядерную доктрину, которая вводит ряд значительных изменений в стратегию применения ядерного оружия.
Согласно новой доктрине, окончательное решение о применении ядерного оружия остается за президентом страны. Важно отметить, что теперь любое военное нападение на Россию или ее союзников со стороны стран, входящих в военные коалиции, будет рассматриваться как агрессия всей коалиции в целом.
Кроме того, обновленная доктрина устанавливает, что Россия имеет право на применение ядерного оружия в ответ на использование других видов оружия массового поражения.
Еще одним аспектом новой доктрины является положение о том, что если неядерное государство применяет оружие массового поражения с поддержкой ядерной державы, это будет расцениваться как совместное нападение.
Напомним, стало известно, что пресс-конференцию Владимира Путина по итогам года запланировали на декабрь, ее объединят с прямой линией. Точные даты проведения мероприятия пока не объявили.