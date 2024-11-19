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Posted 19 ноября, 10:16

Published 19 ноября, 10:16

Modified 19 ноября, 10:18

Updated 19 ноября, 10:18

Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину

Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину

19 ноября 2024, 10:16
Фото: 1MI.
В доктрине обозначены основные изменения, связанные с действиями военных коалиций и использованием оружия массового поражения.

Президент России утвердил новую ядерную доктрину, которая вводит ряд значительных изменений в стратегию применения ядерного оружия.

Согласно новой доктрине, окончательное решение о применении ядерного оружия остается за президентом страны. Важно отметить, что теперь любое военное нападение на Россию или ее союзников со стороны стран, входящих в военные коалиции, будет рассматриваться как агрессия всей коалиции в целом.

Фото: Скриншот с сайта «Официальное опубликование правовых документов»

Кроме того, обновленная доктрина устанавливает, что Россия имеет право на применение ядерного оружия в ответ на использование других видов оружия массового поражения.

Еще одним аспектом новой доктрины является положение о том, что если неядерное государство применяет оружие массового поражения с поддержкой ядерной державы, это будет расцениваться как совместное нападение.

Напомним, стало известно, что пресс-конференцию Владимира Путина по итогам года запланировали на декабрь, ее объединят с прямой линией. Точные даты проведения мероприятия пока не объявили.

В этом году пресс-конференцию Путина по итогам года объединят с прямой линией
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Владимир Путин#Новости#Ядерное оружие#Президент#Агрессия#Стратегия#Доктрина
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