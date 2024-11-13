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Posted 13 ноября, 11:37

Published 13 ноября, 11:37

Modified 13 ноября, 11:41

Updated 13 ноября, 11:41

В этом году пресс-конференцию Путина по итогам года объединят с прямой линией

В этом году пресс-конференцию Путина по итогам года объединят с прямой линией

13 ноября 2024, 11:37
Фото: 1MI.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Стало известно, что пресс-конференция Владимира Путина по итогам года пройдет в декабре. Она будет совмещена с прямой линией, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Точные сроки проведения мероприятия пока не называются.

«Во второй половине декабря состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция с элементами прямой линии», — передают слова Пескова «РИА-Новости».

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указ об отставке российского посла в США омича Анатолия Антонова, который работал на должности с августа 2017 года.

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#Анастасия Баянова#Владимир Путин#Россия#Новости#Пресс-конференция#Прямая линия#Прямая линия с президентом
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