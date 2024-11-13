В этом году пресс-конференцию Путина по итогам года объединят с прямой линией

Posted 13 ноября, 11:37
Published 13 ноября, 11:37
Modified 13 ноября, 11:41
Updated 13 ноября, 11:41
Стало известно, что пресс-конференция Владимира Путина по итогам года пройдет в декабре. Она будет совмещена с прямой линией, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Точные сроки проведения мероприятия пока не называются.
«Во второй половине декабря состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция с элементами прямой линии», — передают слова Пескова «РИА-Новости».
Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указ об отставке российского посла в США омича Анатолия Антонова, который работал на должности с августа 2017 года.