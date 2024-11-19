Директор омского «Баупро» создал свое ИП

Posted 19 ноября, 05:51
Published 19 ноября, 05:51
Modified 19 ноября, 05:53
Updated 19 ноября, 05:53
Омский бизнесмен Константин Лапухов зарегистрировался в налоговой как индивидуальный предприниматель. Из официального сообщения следует, что 18 ноября он был внесен в единый госреестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и что его основная специализация — «торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием».
На данный момент Лапухов является учредителем и директором двух компаний — ООО «Торговый дом „Стройлидер“», у которого та же специализация, и ООО «Баупро», которое занимается «неспециализированной оптовой торговлей». В первом случае ему принадлежит весь уставный капитал, во втором — 50%.