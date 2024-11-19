gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 05:51

Published 19 ноября, 05:51

Modified 19 ноября, 05:53

Updated 19 ноября, 05:53

Директор омского «Баупро» зарегистрировался в налоговой как ИП

Директор омского «Баупро» создал свое ИП

19 ноября 2024, 05:51
Фото: 1MI.

Директор омского «Баупро» зарегистрировался в налоговой как ИП

Константин Лапухов займется оптовой торговлей стройматериалами.

Омский бизнесмен Константин Лапухов зарегистрировался в налоговой как индивидуальный предприниматель. Из официального сообщения следует, что 18 ноября он был внесен в единый госреестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и что его основная специализация — «торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием».

На данный момент Лапухов является учредителем и директором двух компаний — ООО «Торговый дом „Стройлидер“», у которого та же специализация, и ООО «Баупро», которое занимается «неспециализированной оптовой торговлей». В первом случае ему принадлежит весь уставный капитал, во втором — 50%.

Совладелица омской «Вэлты» создала свое ИП
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#ИП#Баупро#Константин Лапухов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика