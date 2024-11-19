Директор омского «Баупро» создал свое ИП

На данный момент Лапухов является учредителем и директором двух компаний — ООО «Торговый дом „Стройлидер“», у которого та же специализация, и ООО «Баупро», которое занимается «неспециализированной оптовой торговлей». В первом случае ему принадлежит весь уставный капитал, во втором — 50%.