Совладелица омской «Вэлты» создала свое ИП

Екатерина Кудинова известна в первую очередь как владелица крупной доли в компании «Высоковольтные электротехнические аппараты» («Вэлта»), ведущей оптовую торговлю производственным электротехническим оборудованием. Выручка «ВЭЛТЫ» за 2023 год превысила 1 млрд рублей. Кудиновой принадлежат 40% уставного капитала, остальное поделено между Андреем Геращенко (40%) и Максимом Попковым (20%).