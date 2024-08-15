Совладелица омской «Вэлты» создала свое ИП

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Омская предпринимательница Екатерина Кудинова зарегистрировалась в налоговой как ИП. Соответствующая запись появилась в ЕГРИП (едином госреестре индивидуальных предпринимателей) сегодня, 15 августа. Основная специализация Кудиновой — аренда и управление собственным недвижимым имуществом.
Екатерина Кудинова известна в первую очередь как владелица крупной доли в компании «Высоковольтные электротехнические аппараты» («Вэлта»), ведущей оптовую торговлю производственным электротехническим оборудованием. Выручка «ВЭЛТЫ» за 2023 год превысила 1 млрд рублей. Кудиновой принадлежат 40% уставного капитала, остальное поделено между Андреем Геращенко (40%) и Максимом Попковым (20%).