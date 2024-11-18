Где хорошо жить и учиться в Омске? Все о семейной инфраструктуре Ленинского округа

Исследования показывают, что базовые навыки у ребенка формируются уже в первые три года жизни. Именно в этом возрасте важно развивать его речь, логику и моторику. В Ленинском округе представлено множество кружков, клубов и центров, которые предлагают занятия для малышей — от развивающих игр до логопедических занятий. Например, центр «УмкаЛэнд» помогает малышам развить коммуникативные и когнитивные навыки, а деток постарше здесь учат рисовать, читать и писать. В центре «Я личность» подготовят к школе, а в студии «Нон стоп» научат танцевать. Важно, что развивающие центры находятся буквально через дорогу от нового семейного квартала, а внутри «Снегирей» на первых этажах жилых домов появятся свои детские клубы и творческие студии.