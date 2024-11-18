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Posted 18 ноября, 03:45

Published 18 ноября, 03:45

Modified 18 ноября, 03:47

Updated 18 ноября, 03:47

Где хорошо жить и учиться в Омске? Все о семейной инфраструктуре Ленинского округа

Где хорошо жить и учиться в Омске? Все о семейной инфраструктуре Ленинского округа

18 ноября 2024, 03:45
Фото: Изображение Midjourney.
Реклама. ООО «СЗ ДОГМА-ОМСК» ИНН 5503255928. erid: LjN8KVY5K
Каждый родитель мечтает дать своему ребенку самое лучшее — комфортную среду для жизни, качественное образование, возможности для всестороннего развития. Поэтому выбор района, где будет жить семья, играет ключевую роль. В материале рассказываем про инфраструктуру Ленинского и чем она привлекательна.

Этот округ один из самых больших административных районов Омска. И его развитие было тесно связано с железной дорогой и загородным домостроением. Но за последние годы Ленинский значительно преобразился и сегодня может похвастаться красивыми скверами и богатой социальной инфраструктурой. Здесь есть достойные образовательные учреждения, спортивные секции, парки для прогулок и досуговые центры, где дети могут развивать свои способности и раскрывать таланты.

Внимание родителей этот округ привлекает также благодаря реализации новых жилых проектов. Яркий пример — семейный квартал «Снегири», который строит федеральная компания DOGMA. Большой выбор современных планировок, благоустроенные дворы без машин, видеонаблюдение, продуманные детские площадки для разных возрастов — это лишь малая часть тех преимуществ, которые предлагает жилой квартал. А самое важное, что все необходимое для гармоничного развития детей расположено в 15-20 минутах от будущего дома.

Играем и учимся

Исследования показывают, что базовые навыки у ребенка формируются уже в первые три года жизни. Именно в этом возрасте важно развивать его речь, логику и моторику. В Ленинском округе представлено множество кружков, клубов и центров, которые предлагают занятия для малышей — от развивающих игр до логопедических занятий. Например, центр «УмкаЛэнд» помогает малышам развить коммуникативные и когнитивные навыки, а деток постарше здесь учат рисовать, читать и писать. В центре «Я личность» подготовят к школе, а в студии «Нон стоп» научат танцевать. Важно, что развивающие центры находятся буквально через дорогу от нового семейного квартала, а внутри «Снегирей» на первых этажах жилых домов появятся свои детские клубы и творческие студии.

На первых этажах жилых домов разместят детские клубы и творческие студииНа первых этажах жилых домов разместят детские клубы и творческие студии
На первых этажах жилых домов разместят детские клубы и творческие студии. Фото: ideogram.ai

В районе расположено много детских садов. Один из них находится в 5 минутах от первого корпуса семейного квартала «Снегири». А в рамках реализации проекта предусмотрено строительство трех детских садов на 684 места. А это значит, что жители квартала утром могут чуть больше поспать и не спеша дойти с ребенком до образовательного учреждения.

Школьное образование — ключ к успеху

Качественное школьное образование — фундамент будущих достижений. Рядом с жилым кварталом «Снегири» есть несколько общеобразовательных школ, а также специализированные, то есть ориентированные на углубленное изучение предметов.

Практически на границе Ленинского и Октябрьского округов, на улице 30-й Рабочей, расположен «Лицей „БИТ“ с физико-математическим уклоном. Именно здесь восьмиклассник сконструировал робота-уборщика, чем прославился на весь город.

А средняя школа №108 на Моторной улице является участником программы массового хоккея Академии «Авангард». Здесь ребята в рамках основной образовательной программы играют в хоккей и флорбол. А после уроков могут бесплатно продолжить тренировки в клубе «Феникс». В школе и клубе есть вся необходимая инфраструктура для занятий, защитная экипировка и спортивные снаряды предоставляются детям бесплатно.

Школа №108 участвует в программе массового хоккеяШкола №108 участвует в программе массового хоккея
Школа №108 участвует в программе массового хоккея. Фото: 1MI

Стоит отметить, что в жилом квартале «Снегири» появится собственная современная школа на 1579 учеников с просторными классами, актовым и спортивным залами.

Первые шаги к профессии

Чтобы укрепить логические и стратегические навыки ребенка в Ленинском округе работают шахматные клубы, а тех, кто интересуется информационными технологиями будут рады видеть в «Умотеке», где дети могут сделать первые шаги в мире программирования. В «Роботикс» ребят научат собирать роботов и писать для них полезные программы. Также можно быстро добраться на общественном транспорте до центров IQland, «Моделиум» или «Магистр кода».

По близости можно найти клубы робототехникиПо близости можно найти клубы робототехники
По близости можно найти клубы робототехники. Фото: Изображение Midjourney

Такой выбор кружков позволяет родителям не сомневаться, что у детей будут возможности для реализации своего потенциала и формирования навыков, которые могут быть полезны для будущей профессии.

Выходные с семьей

В парке «Семейного отдыха» или сквере «Территория детства» можно прогуляться всей семьей, а в выходные быстро добраться до парка им. 30-летия ВЛКСМ. Летом здесь работают аттракционы, проходят яркие городские праздники, а в тени вековых деревьев можно устроить семейный пикник. Зимой аллеи парка преображаются в свете гирлянд, а в центре этой сказки открывается каток.

Зимой в парке 30-летия ВЛКСМ открывают катокЗимой в парке 30-летия ВЛКСМ открывают каток
Зимой в парке 30-летия ВЛКСМ открывают каток. Фото: ideogram.ai

Уютные островки для отдыха, интересные игровые площадки, спортивные зоны и пешеходные маршруты появятся и во дворах квартала «Снегири». Масштабный жилой проект строится на земельном участке 25 га. Большая территория квартала открывает широкие возможности для создания комфортной, экологичной и многофункциональной среды.

Особенностью станет благоустройство придомовой территории, в концепцию которого заложена идея «леса во дворе» с обилием зеленых насаждений и природных элементов. А собственный сад с цветниками и тропами для прогулок дополнит «лес» и украсит территорию жилого комплекса. Во дворах семейного квартала можно знакомить и поддерживать интерес детей к флоре, играть, заниматься спортом на открытом воздухе. Каждый житель квартала сможет найти для себя занятие по душе.

Во дворах квартала «Снегири» появятся островки для отдыха, интересные игровые площадки, и пешеходные маршрутыВо дворах квартала «Снегири» появятся островки для отдыха, интересные игровые площадки, и пешеходные маршруты
Во дворах квартала «Снегири» появятся островки для отдыха, интересные игровые площадки, и пешеходные маршрутыВо дворах квартала «Снегири» появятся островки для отдыха, интересные игровые площадки, и пешеходные маршруты
Во дворах квартала «Снегири» появятся островки для отдыха, интересные игровые площадки, и пешеходные маршрутыВо дворах квартала «Снегири» появятся островки для отдыха, интересные игровые площадки, и пешеходные маршруты
Во дворах квартала «Снегири» появятся островки для отдыха, интересные игровые площадки, и пешеходные маршруты. Фото: пресс- служба компании DOGMA

С заботой о каждой семье

Квартал «Снегири» не просто отвечает современным стандартам комфорта, он проектировался с заботой и учетом всего, что важно для семей с детьми. Здесь будут безопасные дворы без машин, площадки для детей разных возрастов, где ребята могут развивать координацию, учиться взаимодействовать друг с другом и весело проводить время на свежем воздухе, зеленые островки, где можно поиграть в настольные игры или почитать книгу. Стоит отметить продуманную квартирографию проекта с эргономичными комнатами для растущих и активно развивающихся детей, кухнями-гостиными, где можно собраться всей семьей, специальные помещения на первых этажах для хранения колясок и велосипедов.

В жилом квартале представлен широкий выбор планировок — здесь найдется идеальный вариант и для молодой пары, и для большой семьи. Можно выбрать квартиру с большой кухней или с мастер-спальней, где комната родителей имеет собственную ванную, есть планировки с двумя санузлами, гардеробной. На балконе, который предусмотрен в каждой квартире, можно обустроить уютную зону отдыха.

Планировки квартир квартала «Снегири»Планировки квартир квартала «Снегири»
Планировки квартир квартала «Снегири»Планировки квартир квартала «Снегири»
Планировки квартир квартала «Снегири»Планировки квартир квартала «Снегири»
Планировки квартир квартала «Снегири». Фото: сайт компании DOGMA

Стоимость двухкомнатной квартиры с ремонтом начинается от 6,8 млн рублей, трехкомнатной от 9,8 млн. При этом жилье передается новоселам уже с полной отделкой. А это значит, что в доме не будет строительного мусора и шума. Поэтому малыши могут сладко спать в обед, а дети постарше комфортно делать уроки.

Приобрести новую квартиру в районе с развитой инфраструктурой можно с помощью финансовых инструментов, которые застройщик разработал совместно с банками. Омичи также могут воспользоваться программой компании DOGMA для семей, которые ожидают ребенка или рассрочкой до конца строительства. Возможно оформление сделки с использованием жилищной субсидии. А в преддверии наступающего Нового года купить квартиру в семейном квартале «Снегири» можно с выгодой до 5%.

Застройщик — ООО «Специализированный застройщик „ДОГМА-ОМСК“. Проектные декларации на сайте нашдом.рф. Предложение действует в период с 01.11.2024 г. по 31.12.2024 г. и не является публичной офертой. Более подробно о новогодней акции, программах рассрочки и стоимости квартир, с указанными в тексте планировками, можно узнать в офисе продаж DOGMA на пересечении ул. Светловская и Архиепископа Сильвестра или по телефону: +7(3812) 43 2772.

По соседству с действующим. «Догме» одобрили проект детсада для омского ЖК «Снегири»
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