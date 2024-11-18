Где хорошо жить и учиться в Омске? Все о семейной инфраструктуре Ленинского округа

Posted 18 ноября, 03:45
Published 18 ноября, 03:45
Modified 18 ноября, 03:47
Updated 18 ноября, 03:47
Этот округ один из самых больших административных районов Омска. И его развитие было тесно связано с железной дорогой и загородным домостроением. Но за последние годы Ленинский значительно преобразился и сегодня может похвастаться красивыми скверами и богатой социальной инфраструктурой. Здесь есть достойные образовательные учреждения, спортивные секции, парки для прогулок и досуговые центры, где дети могут развивать свои способности и раскрывать таланты.
Внимание родителей этот округ привлекает также благодаря реализации новых жилых проектов. Яркий пример — семейный квартал «Снегири», который строит федеральная компания DOGMA. Большой выбор современных планировок, благоустроенные дворы без машин, видеонаблюдение, продуманные детские площадки для разных возрастов — это лишь малая часть тех преимуществ, которые предлагает жилой квартал. А самое важное, что все необходимое для гармоничного развития детей расположено в 15-20 минутах от будущего дома.
Исследования показывают, что базовые навыки у ребенка формируются уже в первые три года жизни. Именно в этом возрасте важно развивать его речь, логику и моторику. В Ленинском округе представлено множество кружков, клубов и центров, которые предлагают занятия для малышей — от развивающих игр до логопедических занятий. Например, центр «УмкаЛэнд» помогает малышам развить коммуникативные и когнитивные навыки, а деток постарше здесь учат рисовать, читать и писать. В центре «Я личность» подготовят к школе, а в студии «Нон стоп» научат танцевать. Важно, что развивающие центры находятся буквально через дорогу от нового семейного квартала, а внутри «Снегирей» на первых этажах жилых домов появятся свои детские клубы и творческие студии.
В районе расположено много детских садов. Один из них находится в 5 минутах от первого корпуса семейного квартала «Снегири». А в рамках реализации проекта предусмотрено строительство трех детских садов на 684 места. А это значит, что жители квартала утром могут чуть больше поспать и не спеша дойти с ребенком до образовательного учреждения.
Качественное школьное образование — фундамент будущих достижений. Рядом с жилым кварталом «Снегири» есть несколько общеобразовательных школ, а также специализированные, то есть ориентированные на углубленное изучение предметов.
Практически на границе Ленинского и Октябрьского округов, на улице 30-й Рабочей, расположен «Лицей „БИТ“ с физико-математическим уклоном. Именно здесь восьмиклассник сконструировал робота-уборщика, чем прославился на весь город.
А средняя школа №108 на Моторной улице является участником программы массового хоккея Академии «Авангард». Здесь ребята в рамках основной образовательной программы играют в хоккей и флорбол. А после уроков могут бесплатно продолжить тренировки в клубе «Феникс». В школе и клубе есть вся необходимая инфраструктура для занятий, защитная экипировка и спортивные снаряды предоставляются детям бесплатно.
Стоит отметить, что в жилом квартале «Снегири» появится собственная современная школа на 1579 учеников с просторными классами, актовым и спортивным залами.
Чтобы укрепить логические и стратегические навыки ребенка в Ленинском округе работают шахматные клубы, а тех, кто интересуется информационными технологиями будут рады видеть в «Умотеке», где дети могут сделать первые шаги в мире программирования. В «Роботикс» ребят научат собирать роботов и писать для них полезные программы. Также можно быстро добраться на общественном транспорте до центров IQland, «Моделиум» или «Магистр кода».
Такой выбор кружков позволяет родителям не сомневаться, что у детей будут возможности для реализации своего потенциала и формирования навыков, которые могут быть полезны для будущей профессии.
В парке «Семейного отдыха» или сквере «Территория детства» можно прогуляться всей семьей, а в выходные быстро добраться до парка им. 30-летия ВЛКСМ. Летом здесь работают аттракционы, проходят яркие городские праздники, а в тени вековых деревьев можно устроить семейный пикник. Зимой аллеи парка преображаются в свете гирлянд, а в центре этой сказки открывается каток.
Уютные островки для отдыха, интересные игровые площадки, спортивные зоны и пешеходные маршруты появятся и во дворах квартала «Снегири». Масштабный жилой проект строится на земельном участке 25 га. Большая территория квартала открывает широкие возможности для создания комфортной, экологичной и многофункциональной среды.
Особенностью станет благоустройство придомовой территории, в концепцию которого заложена идея «леса во дворе» с обилием зеленых насаждений и природных элементов. А собственный сад с цветниками и тропами для прогулок дополнит «лес» и украсит территорию жилого комплекса. Во дворах семейного квартала можно знакомить и поддерживать интерес детей к флоре, играть, заниматься спортом на открытом воздухе. Каждый житель квартала сможет найти для себя занятие по душе.
Квартал «Снегири» не просто отвечает современным стандартам комфорта, он проектировался с заботой и учетом всего, что важно для семей с детьми. Здесь будут безопасные дворы без машин, площадки для детей разных возрастов, где ребята могут развивать координацию, учиться взаимодействовать друг с другом и весело проводить время на свежем воздухе, зеленые островки, где можно поиграть в настольные игры или почитать книгу. Стоит отметить продуманную квартирографию проекта с эргономичными комнатами для растущих и активно развивающихся детей, кухнями-гостиными, где можно собраться всей семьей, специальные помещения на первых этажах для хранения колясок и велосипедов.
В жилом квартале представлен широкий выбор планировок — здесь найдется идеальный вариант и для молодой пары, и для большой семьи. Можно выбрать квартиру с большой кухней или с мастер-спальней, где комната родителей имеет собственную ванную, есть планировки с двумя санузлами, гардеробной. На балконе, который предусмотрен в каждой квартире, можно обустроить уютную зону отдыха.
Стоимость двухкомнатной квартиры с ремонтом начинается от 6,8 млн рублей, трехкомнатной от 9,8 млн. При этом жилье передается новоселам уже с полной отделкой. А это значит, что в доме не будет строительного мусора и шума. Поэтому малыши могут сладко спать в обед, а дети постарше комфортно делать уроки.
Приобрести новую квартиру в районе с развитой инфраструктурой можно с помощью финансовых инструментов, которые застройщик разработал совместно с банками. Омичи также могут воспользоваться программой компании DOGMA для семей, которые ожидают ребенка или рассрочкой до конца строительства. Возможно оформление сделки с использованием жилищной субсидии. А в преддверии наступающего Нового года купить квартиру в семейном квартале «Снегири» можно с выгодой до 5%.
Застройщик — ООО «Специализированный застройщик „ДОГМА-ОМСК“. Проектные декларации на сайте нашдом.рф. Предложение действует в период с 01.11.2024 г. по 31.12.2024 г. и не является публичной офертой. Более подробно о новогодней акции, программах рассрочки и стоимости квартир, с указанными в тексте планировками, можно узнать в офисе продаж DOGMA на пересечении ул. Светловская и Архиепископа Сильвестра или по телефону: +7(3812) 43 2772.