Скидка 5% на квартиру в квартале «Снегири»: успей купить свою мечту!

«Снегири» — квартал для комфортной семейной жизни, который возводится в микрорайоне Московка на участке 25 га. Здесь будут построены современные многоквартирные дома на 7 577 квартир. В первых двух корпусах, в которых открыты продажи, предусмотрены различные планировки: от эргономичных студий до трёхкомнатных квартир с просторными кухнями-гостиными и мастер-спальнями. Видовые квартиры с панорамным остеклением позволят жителям наслаждаться видами на лесной массив, озеро и огни ночного города. В квартале предусмотрена социальная инфраструктура: здесь будет своя школа на 1579 учеников, три детских сада на 684 места и поликлиника.