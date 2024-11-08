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Posted 8 ноября, 03:02

Published 8 ноября, 03:02

Modified 8 ноября, 03:04

Updated 8 ноября, 03:04

Скидка 5% на квартиру в квартале «Снегири»: успей купить свою мечту!

Скидка 5% на квартиру в квартале «Снегири»: успей купить свою мечту!

8 ноября 2024, 03:02
Фото: Пресс-служба строительной компании «DOGMA».
Реклама. ООО «СЗ ДОГМА-ОМСК» ИНН 5503255928. erid: LjN8K2QZG
Федеральная компания DOGMA объявила о старте «Новогодней акции». Купить квартиру в семейном квартале «Снегири»﻿ можно с выгодой до 5%.

Новогоднее предложение от застройщика позволит воплотить мечту о новой квартире и сэкономить на покупке. В рамках акции на все планировки в семейном квартале «Снегири», включая варианты с отделкой, действует скидка 2%, а на отдельные лоты — 5%. Дополнительные выгодные предложения доступны для учителей, врачей, военнослужащих и участников СВО.

Для покупки квартиры у застройщика действуют ряд финансовых инструментов, разработанных совместно с банками. Омичи также могут воспользоваться программой компании DOGMA для семей, которые ожидают ребенка или рассрочкой до конца строительства. Возможно оформление сделки с использованием жилищной субсидии.

«Снегири» — квартал для комфортной семейной жизни, который возводится в микрорайоне Московка на участке 25 га. Здесь будут построены современные многоквартирные дома на 7 577 квартир. В первых двух корпусах, в которых открыты продажи, предусмотрены различные планировки: от эргономичных студий до трёхкомнатных квартир с просторными кухнями-гостиными и мастер-спальнями. Видовые квартиры с панорамным остеклением позволят жителям наслаждаться видами на лесной массив, озеро и огни ночного города. В квартале предусмотрена социальная инфраструктура: здесь будет своя школа на 1579 учеников, три детских сада на 684 места и поликлиника.

Новогодняя акция компании DOGMA действует до 31 декабря 2024 на ограниченное количество квартир. Успейте приобрести недвижимость в семейном квартале «Снегири» по выгодной цене!

Застройщик — ООО «Специализированный застройщик „ДОГМА-ОМСК“. Проектные декларации на сайте наш. дом.рф. Предложение действует в период с 01.11.2024 г. по 31.12.2024 г. и не является публичной офертой. Более подробно об акции можно узнать в офисе продаж DOGMA на пересечении ул. Светловская и Архиепископа Сильвестра или по телефону: +7(3812) 43 2772.

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#Илья Скобин#Бизнес#Омск#Строительство#Квартира#Новости#Скидка#Снегири#Новогодняя акция
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