Скидка 5% на квартиру в квартале «Снегири»: успей купить свою мечту!

Posted 8 ноября, 03:02
Published 8 ноября, 03:02
Modified 8 ноября, 03:04
Updated 8 ноября, 03:04
Новогоднее предложение от застройщика позволит воплотить мечту о новой квартире и сэкономить на покупке. В рамках акции на все планировки в семейном квартале «Снегири», включая варианты с отделкой, действует скидка 2%, а на отдельные лоты — 5%. Дополнительные выгодные предложения доступны для учителей, врачей, военнослужащих и участников СВО.
Для покупки квартиры у застройщика действуют ряд финансовых инструментов, разработанных совместно с банками. Омичи также могут воспользоваться программой компании DOGMA для семей, которые ожидают ребенка или рассрочкой до конца строительства. Возможно оформление сделки с использованием жилищной субсидии.
«Снегири» — квартал для комфортной семейной жизни, который возводится в микрорайоне Московка на участке 25 га. Здесь будут построены современные многоквартирные дома на 7 577 квартир. В первых двух корпусах, в которых открыты продажи, предусмотрены различные планировки: от эргономичных студий до трёхкомнатных квартир с просторными кухнями-гостиными и мастер-спальнями. Видовые квартиры с панорамным остеклением позволят жителям наслаждаться видами на лесной массив, озеро и огни ночного города. В квартале предусмотрена социальная инфраструктура: здесь будет своя школа на 1579 учеников, три детских сада на 684 места и поликлиника.
Новогодняя акция компании DOGMA действует до 31 декабря 2024 на ограниченное количество квартир. Успейте приобрести недвижимость в семейном квартале «Снегири» по выгодной цене!
Застройщик — ООО «Специализированный застройщик „ДОГМА-ОМСК“. Проектные декларации на сайте наш. дом.рф. Предложение действует в период с 01.11.2024 г. по 31.12.2024 г. и не является публичной офертой. Более подробно об акции можно узнать в офисе продаж DOGMA на пересечении ул. Светловская и Архиепископа Сильвестра или по телефону: +7(3812) 43 2772.