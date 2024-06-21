По соседству с действующим. «Догме» одобрили проект детсада для омского ЖК «Снегири»

Напомним, что «Догма» — один из трех иногородних застройщиков, реализующих в Омске масштабные жилищные инвестпроекты. Правда, у компании пока «на руках» есть только разрешение на строительство газовой котельной для будущего жилого комплекса. А вот выданные разрешения на многоквартирные дома после вмешательства прокуратуры отозвали.