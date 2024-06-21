По соседству с действующим. «Догме» одобрили проект детсада для омского ЖК «Снегири»

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
У специализированного застройщика «Догма-Омск» уже готов проект детского сада для ЖК «Снегири» в Ленинском округе. Как стало известно Городу55, краснодарский «Топэкспертпроект» 21 июня выдал положительное заключение экспертизы.
Проектную документацию для «Догмы-Омск» («дочка» краснодарского девелопера «DOGMA») разработал омский институт «Горпроект».
Новый детсад на улице Светловской будет рассчитан на 290 мест. В ЖК «Снегири» под образовательный объект отведен участок площадью 11 020 «квадратов». Интересно, что по соседству уже есть действующий детский сад.
Напомним, что «Догма» — один из трех иногородних застройщиков, реализующих в Омске масштабные жилищные инвестпроекты. Правда, у компании пока «на руках» есть только разрешение на строительство газовой котельной для будущего жилого комплекса. А вот выданные разрешения на многоквартирные дома после вмешательства прокуратуры отозвали.