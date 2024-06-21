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Updated Сегодня, 07:04

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По соседству с действующим. «Догме» одобрили проект детсада для омского ЖК «Снегири»

21 июня 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Застройщику омского ЖК «Снегири» одобрили проект детсада на 290 мест

Под новый детский сад на Светловской отведен земельный участок площадью 11020 «квадратов».

У специализированного застройщика «Догма-Омск» уже готов проект детского сада для ЖК «Снегири» в Ленинском округе. Как стало известно Городу55, краснодарский «Топэкспертпроект» 21 июня выдал положительное заключение экспертизы.

Проектную документацию для «Догмы-Омск» («дочка» краснодарского девелопера «DOGMA») разработал омский институт «Горпроект».

Новый детсад на улице Светловской будет рассчитан на 290 мест. В ЖК «Снегири» под образовательный объект отведен участок площадью 11 020 «квадратов». Интересно, что по соседству уже есть действующий детский сад.

Участок, отведенный под детсадУчасток, отведенный под детсад
Участок, отведенный под детсад
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, что «Догма» — один из трех иногородних застройщиков, реализующих в Омске масштабные жилищные инвестпроекты. Правда, у компании пока «на руках» есть только разрешение на строительство газовой котельной для будущего жилого комплекса. А вот выданные разрешения на многоквартирные дома после вмешательства прокуратуры отозвали.

Вмешалась прокуратура. «Догме» пришлось вносить корректировки в проект омского ЖК
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Детсад#Новости#Экспертиза#Догма#ЖК Снегири
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