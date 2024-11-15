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Posted 15 ноября, 12:04

Published 15 ноября, 12:04

Modified 15 ноября, 12:08

Updated 15 ноября, 12:08

В Омске на 77-м году жизни скончалась член Союза журналистов России Лидия Трубицина

В Омске на 77-м году жизни скончалась член Союза журналистов России Лидия Трубицина

15 ноября 2024, 12:04
Фото: 1MI.
Лидия Трубицина работала в Омске с 1975 года.

Вчера, 14 ноября из жизни ушла омская журналистка, член Союза журналистов России Лидия Трубицина. Ей было 77 лет.

Лидия Трубицина окончила МГУ им. Ломоносова, после чего переехала в Омск и работала здесь с 1975 года. Она была сотрудником редакций газет «Молодой сибиряк» и «Вечерний Омск». Статьи Трубициной публиковались как в областных, так и в федеральных журналах.

«Лидия Трубицина была из тех людей, кто формировал культурный облик нашего города, она задавала высокую планку коллегам-журналистам, пишущим об искусстве. Омский Союз журналистов выражает соболезнование родным и близким Лидии Петровны. Для всех нас это невосполнимая утрата. О дате и времени прощания сообщим дополнительно», — написали в омском союзе журналистов.

Лидия Трубицина была также членом Союза театральных деятелей РФ и заслуженным работником культуры.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Лидии Трубициной.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Смерть человека#Смерть#Журналист#Новости#Журналисты#Союз журналистов
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