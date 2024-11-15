В Омске на 77-м году жизни скончалась член Союза журналистов России Лидия Трубицина

Лидия Трубицина окончила МГУ им. Ломоносова, после чего переехала в Омск и работала здесь с 1975 года. Она была сотрудником редакций газет «Молодой сибиряк» и «Вечерний Омск». Статьи Трубициной публиковались как в областных, так и в федеральных журналах.