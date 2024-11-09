Скончался известный омский художник Геннадий Манжаев

Манжаев был уроженцем Омска, стоял у истоков экспериментального художественного объединяения «ЭХО», возникшего в конце 1980-х годов, и творческого объединения «Крест». Его произведения хранятся в собраниях ряда омских музеев. В 1990-х годах Манжаев переехал в Санкт-Петербург, но и после этого в Омске проходили его персональные выставки.