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Posted 9 ноября, 11:57

Published 9 ноября, 11:57

Modified 9 ноября, 11:57

Updated 9 ноября, 11:57

Ушел из жизни известный омский художник Геннадий Манжаев

Скончался известный омский художник Геннадий Манжаев

9 ноября 2024, 11:57
Фото: сообщество «Россия — моя история» в ВК.

Ушел из жизни известный омский художник Геннадий Манжаев

Известно, что это произошло 6 ноября после продолжительной болезни.

Омская культура понесла огромную утрату. В сообществе исторического парка «Россия — моя история» появилось сообщение о том, что 6 ноября после продолжительной болезни скончался художник, график и мастер декоративно-прикладного искусства Геннадий Манжаев. Ему было 74 года.

Манжаев был уроженцем Омска, стоял у истоков экспериментального художественного объединяения «ЭХО», возникшего в конце 1980-х годов, и творческого объединения «Крест». Его произведения хранятся в собраниях ряда омских музеев. В 1990-х годах Манжаев переехал в Санкт-Петербург, но и после этого в Омске проходили его персональные выставки.

Похороны художника пройдут 10 ноября на Пушкинском кладбище.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Геннадия Манжаева.

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#Николай Эйхвальд#Культура#Новости#Некролог#Геннадий Манжаев
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