Скончался известный омский художник Геннадий Манжаев

Posted 9 ноября, 11:57
Published 9 ноября, 11:57
Modified 9 ноября, 11:57
Updated 9 ноября, 11:57
Омская культура понесла огромную утрату. В сообществе исторического парка «Россия — моя история» появилось сообщение о том, что 6 ноября после продолжительной болезни скончался художник, график и мастер декоративно-прикладного искусства Геннадий Манжаев. Ему было 74 года.
Манжаев был уроженцем Омска, стоял у истоков экспериментального художественного объединяения «ЭХО», возникшего в конце 1980-х годов, и творческого объединения «Крест». Его произведения хранятся в собраниях ряда омских музеев. В 1990-х годах Манжаев переехал в Санкт-Петербург, но и после этого в Омске проходили его персональные выставки.
Похороны художника пройдут 10 ноября на Пушкинском кладбище.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Геннадия Манжаева.