Стало известно, сколько школьников в Омске обучаются во вторую смену

Posted 15 ноября, 14:02
Published 15 ноября, 14:02
Modified 15 ноября, 14:06
Updated 15 ноября, 14:06
В департаменте образования омской мэрии рассказали, сколько школьников города обучаются во вторую смену из-за нехватки образовательных учреждений. Сейчас в две смены дети учатся в 130 из 150 школ, в большинстве случаев проблема одна — дефицит мест.
«Во вторую смену обучаются 44 244 ребенка. Это составляет 32% от общего числа обучающихся. В том числе на уровне начального школьного образования — 22 927, на уровне среднего школьного образования — 21 317», — пишет NGS55.RU со ссылкой на департамент образования.
Напомним, что в омских образовательных учреждениях продолжает сохраняться «вирусная» обстановка. Три школы в Омске остаются полностью закрытыми на карантин — № 54, 96, 144.