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Posted 15 ноября, 14:02

Published 15 ноября, 14:02

Modified 15 ноября, 14:06

Updated 15 ноября, 14:06

Стало известно, сколько школьников в Омске обучаются во вторую смену

Стало известно, сколько школьников в Омске обучаются во вторую смену

15 ноября 2024, 14:02
Фото: 1MI.
Каждый третий омский школьник учится во второй половине дня.

В департаменте образования омской мэрии рассказали, сколько школьников города обучаются во вторую смену из-за нехватки образовательных учреждений. Сейчас в две смены дети учатся в 130 из 150 школ, в большинстве случаев проблема одна — дефицит мест.

«Во вторую смену обучаются 44 244 ребенка. Это составляет 32% от общего числа обучающихся. В том числе на уровне начального школьного образования — 22 927, на уровне среднего школьного образования — 21 317», — пишет NGS55.RU со ссылкой на департамент образования.

Напомним, что в омских образовательных учреждениях продолжает сохраняться «вирусная» обстановка. Три школы в Омске остаются полностью закрытыми на карантин — № 54, 96, 144.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школа#Школьники#Дети#Новости#Омская школа#Школы
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