Омского бизнесмена подозревают в подкупе ветврача при поставке препаратов

По версии следствия, бизнесмен с марта 2019 по июль 2024 года передал главному ветеринарному врачу сельскохозяйственного производственного кооператива Нововаршавского района более 330 тысяч рублей за помощь при заключении договоров на поставку ветпрепаратов. Ранее на главврача также завели уголовное дело.