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Posted 13 ноября, 08:20

Published 13 ноября, 08:20

Modified 13 ноября, 08:22

Updated 13 ноября, 08:22

Иллюстрация

Омского бизнесмена подозревают в подкупе ветврача при поставке препаратов

13 ноября 2024, 08:20
Фото: 1MI. Иллюстрация
В деле фигурируют учредитель фирмы «Ветзоотех» и ветврач кооператива «Ермак».

В Омской области учредителя торговой фирмы подозревают в коммерческом подкупе, сообщили сегодня, 13 ноября, в региональном Следкоме.

По версии следствия, бизнесмен с марта 2019 по июль 2024 года передал главному ветеринарному врачу сельскохозяйственного производственного кооператива Нововаршавского района более 330 тысяч рублей за помощь при заключении договоров на поставку ветпрепаратов. Ранее на главврача также завели уголовное дело.

Как стало известно Городу55 из собственных источников, в деле фигурируют учредитель ООО «Ветзоотех» и ветврач СПК «Ермак».

Согласно данным Rusprofile, учредителем фирмы «Ветзоотех» является Андрей Хряков. Компания занимается ветеринарной деятельностью и работает с 2014 года. Директором организации значится Валентина Ермакова.

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