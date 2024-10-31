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Posted 31 октября, 07:32

Published 31 октября, 07:32

Modified 31 октября, 07:34

Updated 31 октября, 07:34

Под Омском в порыве пьяной ссоры мужчина убил свою сожительницу

Трагедия в Набережном: омич убил сожительницу после ссоры

31 октября 2024, 07:32
Фото: 1MI.

Под Омском в порыве пьяной ссоры мужчина убил свою сожительницу

В Омской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой было найдено с множественными травмами.

28 октября в поселке Набережный мужчина убил свою сожительницу. Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили врачи скорой помощи, прибывшие по вызову.

По версии следствия, трагедия произошла после того, как пара распивала алкогольные напитки. Между сожителями возникла ссора, которая переросла в насильственный конфликт. Мужчина, ранее имевший проблемы с законом, в порыве гнева схватился за нож и нанес женщине смертельные удары.

Фото: СУ СК России по Омской области

После этого мужчина сам вызвал скорую помощь, но прибывшие медики могли лишь констатировать смерть женщины.

На данный момент подозреваемый задержан, и следственные органы планируют обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Ведутся активные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела, включая детали конфликта и возможные мотивы преступления.

Напомним, что в Советском округе Омска открыто уголовное дело по факту убийства, в котором подозревается знакомый пострадавшего, ранее имевший конфликт с законом.

Нож в руках знакомого: следком раскрывает детали убийства в Советском округе Омска
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#Екатерина Тараленко#Преступление#Омск#Омская область#Убийство#Уголовное дело#Алкоголь#Арест#Новости#Нож#Следствие
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