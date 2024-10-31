Трагедия в Набережном: омич убил сожительницу после ссоры

Posted 31 октября, 07:32
Published 31 октября, 07:32
Modified 31 октября, 07:34
Updated 31 октября, 07:34
28 октября в поселке Набережный мужчина убил свою сожительницу. Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили врачи скорой помощи, прибывшие по вызову.
По версии следствия, трагедия произошла после того, как пара распивала алкогольные напитки. Между сожителями возникла ссора, которая переросла в насильственный конфликт. Мужчина, ранее имевший проблемы с законом, в порыве гнева схватился за нож и нанес женщине смертельные удары.
После этого мужчина сам вызвал скорую помощь, но прибывшие медики могли лишь констатировать смерть женщины.
На данный момент подозреваемый задержан, и следственные органы планируют обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Ведутся активные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела, включая детали конфликта и возможные мотивы преступления.
Напомним, что в Советском округе Омска открыто уголовное дело по факту убийства, в котором подозревается знакомый пострадавшего, ранее имевший конфликт с законом.