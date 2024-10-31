Трагедия в Набережном: омич убил сожительницу после ссоры

По версии следствия, трагедия произошла после того, как пара распивала алкогольные напитки. Между сожителями возникла ссора, которая переросла в насильственный конфликт. Мужчина, ранее имевший проблемы с законом, в порыве гнева схватился за нож и нанес женщине смертельные удары.