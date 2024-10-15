Заведующая омской психбольницы пойдет под суд за крупное взяточничество

Posted 15 октября, 12:24
Published 15 октября, 12:24
Modified 15 октября, 12:28
Updated 15 октября, 12:28
Омская прокуратура передала в суд дело бывшей заведующей производством центрального пищеблока психбольницы им. Н. Н. Солодникова и ее знакомого предпринимателя. Женщина обвиняется во взяточничестве и бездействии (чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ), а мужчина — в даче взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Следствие выдвинуло свою версию событий: в течение более чем трех лет, с ноября 2019 по апрель 2023 года, заведующая получала от двух ИП (в отношении одного из них дело прекращено) вятки на сумму около 1,8 млн рублей. Известно, что эти предприниматели поставляли в учреждение продукты питания, такие как сливочное масло, мясо, молоко.
В ходе такого «сотрудничества» в больницу попала масса некачественных товаров, их общая стоимость превысила 41 млн рублей.
Из-за действий женщины пациенты больницы питались продуктами, не соответствующими требованиям ГОСТ. Омичка при этом отрицает все обвинения, такую же стратегию выбрал и ее сообщник. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд.