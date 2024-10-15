Заведующая омской психбольницы пойдет под суд за крупное взяточничество

Следствие выдвинуло свою версию событий: в течение более чем трех лет, с ноября 2019 по апрель 2023 года, заведующая получала от двух ИП (в отношении одного из них дело прекращено) вятки на сумму около 1,8 млн рублей. Известно, что эти предприниматели поставляли в учреждение продукты питания, такие как сливочное масло, мясо, молоко.