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Posted 15 октября, 12:24

Published 15 октября, 12:24

Modified 15 октября, 12:28

Updated 15 октября, 12:28

Иллюстрация

Заведующая омской психбольницы пойдет под суд за крупное взяточничество

15 октября 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney
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Из-за действий женщины пациенты больницы питались некачественными продуктами.

Омская прокуратура передала в суд дело бывшей заведующей производством центрального пищеблока психбольницы им. Н. Н. Солодникова и ее знакомого предпринимателя. Женщина обвиняется во взяточничестве и бездействии (чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ), а мужчина — в даче взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Следствие выдвинуло свою версию событий: в течение более чем трех лет, с ноября 2019 по апрель 2023 года, заведующая получала от двух ИП (в отношении одного из них дело прекращено) вятки на сумму около 1,8 млн рублей. Известно, что эти предприниматели поставляли в учреждение продукты питания, такие как сливочное масло, мясо, молоко.

В ходе такого «сотрудничества» в больницу попала масса некачественных товаров, их общая стоимость превысила 41 млн рублей.

Из-за действий женщины пациенты больницы питались продуктами, не соответствующими требованиям ГОСТ. Омичка при этом отрицает все обвинения, такую же стратегию выбрал и ее сообщник. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд.

«Молочный заговор»: директор омского дома-интерната обвиняется в получении взятки
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Дача взятки#Взятка#Новости#Следствие#Уголовное#Взятки#Следственные органы
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