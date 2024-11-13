Омские музыканты стали частью «Музыкальной мастерской Юрия Розума»

«Процесс познания музыки бесконечен. Здесь главное не цель, а путь, который проходит исполнитель. Путь сложный, тернистый, но безусловно интересный. И такие проекты, как „Музыкальная мастерская“, дают юным талантам своего рода компас, чтобы сделать эту извилистую дорогу понятнее. При поддержке „Газпром нефти“ наши эксперты, словно проводники, помогают музыкантам не только понять, как и куда двигаться дальше, но и заряжают энергией идти только вперед», — отметил Юрий Розум.