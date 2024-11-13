Омские музыканты стали частью «Музыкальной мастерской Юрия Розума»

Posted 13 ноября, 10:10
Published 13 ноября, 10:10
Modified 13 ноября, 10:10
Updated 13 ноября, 10:10
Для каждого нашлось что-то свое: программа мероприятия включала мастер-классы для юных музыкантов от преподавателей ведущих творческих вузов Москвы по фортепиано, саксофону, баяну и вокалу, а также творческий диалог для профессионалов.
Кроме того, у участников «Музыкальной мастерской Юрия Розума» была возможность познакомиться с создателем проекта — народным артистом России, профессором Российской академии музыки им. Гнесиных Юрием Розумом, а также с приглашенными экспертами — лауреатами международных конкурсов Даниилом Контуашвили, Леонидом Друтиным, Максимом Федоровым и солистом Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Дмитрием Мазанским.
«Процесс познания музыки бесконечен. Здесь главное не цель, а путь, который проходит исполнитель. Путь сложный, тернистый, но безусловно интересный. И такие проекты, как „Музыкальная мастерская“, дают юным талантам своего рода компас, чтобы сделать эту извилистую дорогу понятнее. При поддержке „Газпром нефти“ наши эксперты, словно проводники, помогают музыкантам не только понять, как и куда двигаться дальше, но и заряжают энергией идти только вперед», — отметил Юрий Розум.
Кроме того, в рамках «Музыкальной мастерской Юрия Розума» вела свою работу арт-лаборатория, чьей задачей стало развитие творческого потенциала юных исполнителей, увлеченных музыкой: посетившие ее дети под руководством опытных наставников создали свои первые произведения и даже записали полноценный альбом.
«Благодаря продуманной стратегии развития дополнительного образования в регионе, поддержке со стороны федеральных властей, в том числе через национальный проект „Культура“, грантам Президентского фонда культурных инициатив и поддержке ведущих компаний региона, таких как ОНПЗ, молодое поколение понимает, что в родном городе их любят, поддерживают и делают все для создания комфортной творческой среды. Для нашего региона очень престижно принимать профессионалов такого высокого уровня. У детей появляется возможность проявить себя в музыке и показать свой талант», — подчеркнул Юрий Трофимов, министр культуры Омской области.
Не менее ярким оказался и финальный «аккорд» мероприятия, прозвучавший в виде гала-концерта в органном зале Омской филармонии. Участники «Музыкальной мастерской Юрия Розума» исполнили вместе с мэтрами произведения знаменитых композиторов. Кроме того, сцена приняла и музыкантов, завоевавших престижные награды фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC 2024 — призера Сергея Баженова и финалиста Артема Мартиросяна, а также участников арт-лабораторий прошлых лет.
«В Омске всегда с теплотой принимают „Музыкальную мастерскую Юрия Розума“. Дети, которых обучают наши эксперты, получают редкую возможность выступить в Омской филармонии вместе с мастерами, продемонстрировать отточенные навыки и получить бесценный сценический опыт. Это создает особую атмосферу для раскрытия творческого потенциала юных композиторов и исполнителей. Мы также благодарны участникам наших музыкальных проектов, которые уже добились успеха и продолжают поддерживать наши инициативы», — рассказала Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Добиваться успеха и признания «Музыкальной мастерской Юрия Розума» удается и с помощью надежной поддержки, оказываемой Омским НПЗ: реализация этой и многих других культурных инициатив является одной из задач программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».