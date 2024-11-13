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Омская Филармония

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2024
Омские музыканты стали частью «Музыкальной мастерской Юрия Розума»
13 ноября, 10:10
В Омске пройдет серия концертов под открытым небом. Рассказываем, где
6 сентября, 03:25
На следующей неделе в Омске пройдет музыкальный марафон «Симфопарк-2024»
21 июня, 06:52
2023
Путин наградил главного балетмейстера омского русского народного хора орденом Дружбы
Президент отметил вклад Зуфара Толбеева в развитие отечественной культуры и искусства.
7 августа 2023, 07:07
Баттл оркестров, море джаза и июльское солнце. Как пройдет «Симфопарк-2023» в Омске
17 мая 2023, 03:23
«Молот Тора». В омской филармонии изготовили необычный музыкальный инструмент
Инструмент для исполнения симфонии специально изготовил музыкант омского академического симфонического оркестра.
11 февраля 2023, 04:02
2022
В Омской области начались показы Губернаторских елок
Губернаторские елки продлятся четыре дня. Всего их посетят более шести тысяч детей.
24 декабря 2022, 06:54
Ошибки частичной мобилизации, отставка Титарева, первый снег. Омск в понедельник
26 сентября 2022, 14:29

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