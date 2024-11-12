Хоценко высказался об открытии обновленного Дома культуры в омском селе Черниговка

Здание, построенное в 1988 году, не ремонтировалось более 30 лет. Два года назад начались работы на областные средства. В 2023 году по поручению губернатора выделили деньги на ремонт крыши, а муниципальный бюджет покрыл замену отопительного котла. В 2024 году проект «Культура» привлек более 10 млн рублей из федерального бюджета, а из областного бюджета направили более трех миллионов на благоустройство территории вокруг Дома культуры.