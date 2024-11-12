Хоценко высказался об открытии обновленного Дома культуры в омском селе Черниговка

Posted 12 ноября, 05:08
Published 12 ноября, 05:08
Modified 12 ноября, 05:10
Updated 12 ноября, 05:10
В Омской области в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России, за пять лет отремонтировали 63 дома культуры, потратив на это 800 млн рублей.
В селе Черниговка обновили социально-культурный центр, вложив около 20 млн рублей из разных бюджетов. Губернатор Виталий Хоценко сообщил об открытии этого отремонтированного здания.
«У жителей села теперь есть удобное современное пространство, где можно проводить концерты и разные мероприятия, организовать работу кружков и творческих мастерских. Обновить Дом культуры удалось в рамках национального проекта „Культура“, инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Убежден, жители оценят комфорт и возможности обновленного учреждения», — отметил Виталий Хоценко.
Здание, построенное в 1988 году, не ремонтировалось более 30 лет. Два года назад начались работы на областные средства. В 2023 году по поручению губернатора выделили деньги на ремонт крыши, а муниципальный бюджет покрыл замену отопительного котла. В 2024 году проект «Культура» привлек более 10 млн рублей из федерального бюджета, а из областного бюджета направили более трех миллионов на благоустройство территории вокруг Дома культуры.