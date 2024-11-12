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Posted 12 ноября, 05:08

Published 12 ноября, 05:08

Modified 12 ноября, 05:10

Updated 12 ноября, 05:10

Хоценко высказался об открытии обновленного Дома культуры в омском селе Черниговка

Хоценко высказался об открытии обновленного Дома культуры в омском селе Черниговка

12 ноября 2024, 05:08
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
В Омской области в рамках национального проекта «Культура» активно обновляют Дома культуры: в селе Черниговка завершился капитальный ремонт социально-культурного центра, который не обновлялся более 30 лет.

В Омской области в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России, за пять лет отремонтировали 63 дома культуры, потратив на это 800 млн рублей.

В селе Черниговка обновили социально-культурный центр, вложив около 20 млн рублей из разных бюджетов. Губернатор Виталий Хоценко сообщил об открытии этого отремонтированного здания.

Фото: Пресс-служба правительства Омской области
«У жителей села теперь есть удобное современное пространство, где можно проводить концерты и разные мероприятия, организовать работу кружков и творческих мастерских. Обновить Дом культуры удалось в рамках национального проекта „Культура“, инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Убежден, жители оценят комфорт и возможности обновленного учреждения», — отметил Виталий Хоценко.

Здание, построенное в 1988 году, не ремонтировалось более 30 лет. Два года назад начались работы на областные средства. В 2023 году по поручению губернатора выделили деньги на ремонт крыши, а муниципальный бюджет покрыл замену отопительного котла. В 2024 году проект «Культура» привлек более 10 млн рублей из федерального бюджета, а из областного бюджета направили более трех миллионов на благоустройство территории вокруг Дома культуры.

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